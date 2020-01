Jennifer Lynn Lopez Rodríguez, más conocida como Jennifer Lopez, es una cantante y actriz estadounidense de origen puertorriqueño. Si bien su interés en el mundo artístico inició tras ser elegida para un papel secundario en la película ‘My Little Girl’, tiempo atrás había sido tentada a debutar en las tarimas, nada más y nada menos, que como stripper.

La trayectoria de Jennifer Lopez sería otra si ella hubiera seguido los consejos de sus amigos, quienes al verla afrontar dificultades económicas, le recomendaron probar ser stripper. “Hubo un momento en mi vida en que mis amigos, que también eran bailarines, me contaron que habían ganado miles de dólares en clubes de Nueva Jersey”, contó a W Magazine.

La intérprete de ‘Jenny from the block’ apenas se había independizado y solo contaba con un par de papeles pequeños que le daban una mínima entrada económica, por lo que la escasez de dinero era el pan de cada día. “[Mis amigos] dijeron:” No necesitarás estar en topless“. Sonaba muy bien cuando estaba en quiebra y comiendo pizza todos los días, pero nunca lo hice”, añadió la cantante de 50 años.

Afortunadamente para todos los seguidores de Jennifer Lopez, ella decidió seguir luchando por su sueño de ser una gran artista reconocida y nos regaló grandes canciones y películas. Hace poco recibió un homenaje en la 31 edición del Festival Internacional de Palm Springs, donde ganó un premio por su papel en la película ‘Hustlers’, donde curiosamente interpreta a Ramona, una conocida stripper con años de experiencia.