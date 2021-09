La producción japonesa de Netflix, “Alice In Borderland”, basada en un manga de suspenso sigue teniendo altos picos de audiencia en la plataforma de streaming. La serie de acción sigue causando varias interrogantes entre sus seguidores. Es por ello que ahora te contaremos quién es quién en la ficción dirigida por Shinsuke Satö.

Recordemos que la trama gira en torno a Arisu, Karube y Segawa, un grupo de jóvenes que están aburridos de la vida que llevan. Mientras se realizaba una celebración de fuegos artificiales, es Arisu, quien empieza a desear vivir en un mundo diferente que sea más emocionante para él.

Cabe resaltar que desde su estreno a fines del 2020, “Alice in Borderland” ha logrado mantenerse entre las 10 series más vistas de Netflix. La trama se basa en el manga del mismo nombre que ideó Haro Aso. Las escenas están ambientadas en una extraña Tokio, que misteriosamente se ve deshabitada.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “ALICE IN BORDERLAND”?

KENTO YAMAZAKI COMO ARISU

Kento Yamazaki hace el papel de Ryohei Arisu en la serie “Alice In Borderland”. En medio del limbo en el que vive le toca pasar una situación desesperada en un mundo totalmente extraño. Esta situación lo hace descubrir habilidades de observación que le se serán muy útiles a la hora de tomar decisiones. Kento Yamazaki es un actor japonés mejor conocido por su papel de “L” en la serie de televisión de acción real “Death Note”.

TAO TSUCHIYA COMO USAGI

Tao interpreta a Yuzuha Usagi, quien se caracteriza por ser demasiado sensible y que tiende a andar sin rumbo. Tsuchiya es una modelo y actriz japonesa, conocida por sus trabajos en “Mare”, “Kasane: Beauty and Fate”, “Rurouni Kenshin: The Final”, entre otras producciones.

NIJIRO MURAKAMI COMO CHISHIYA

Dentro de los personajes de “Alice In Borderland” encontramos a Chishiya, quien es interpretado por Nijiro Murakami. Él es un intelectual que siempre transmite calma, lo opuesto a Arisu. Chishiya encuentra rápidamente las habilidades que poseen Usagi y Arisu. Murakami es un actor de doblaje japonés y se le conoce por interpretar a Hiro Shishigami en “Inuyashiki - Last Hero” y sus papeles en “Aogeba Toutoshi” y “Dead Stock”.

KEITA MACHIDA COMO KARUBE

Karube es otro de los personajes que vamos a ver en “Alice In Borderland”. Este papel es desempeñado por Keita Machida, quien es conocido de Arisu y trabaja como cantinero. Machida es reconocido en Japón por haber participado en películas como “High and Low”, “Nusumareta Kao”, “Meet Me After School” y “Segodon”.

YUKI MORINAGA COMO CHOTA

Yuki Morinaga encarna a Chota, quien es un empleado de oficina. Moringa es un actor de nacionalidad japonesa, muy conocido por sus trabajos en “Yotsuba Ginko Harashima Hiromi ga Monomosu: Kono Onna ni Kakeru” y “Magi: Tensho Keno Shonen Shisetsu”.