Alicia Machado es considerada una de las mujeres más bellas del planeta y además de su talento en las pasarelas, ha destacado como actriz y presentadora de televisión. Sin embargo, no todo viene siendo positivo para esta celebridad, pues confesó que sufre de una enfermedad dolorosa. Conoce aquí de qué se trata.

Alicia Machado se coronó como la ganadora del certamen de belleza “Miss Venezuela”, en 1995, representando al Estado de Yaracuy. De esta manera, su nombre se volvería uno de los más famosos durante varios años.

Pero su talento en la actuación le permitiría participar en telenovelas como “Samantha”, “Infierno en el paraíso”, “Hasta que el dinero nos separe”, entre otras, que lograron un gran éxito en varios países y luego de varios años incursionaría como conductora de televisión.

Recientemente, Alicia Machado ha preocupado a sus millones de fans al confesar que padece de una enfermedad que la aqueja.

Alicia Machado ha participado en varias telenovelas (Foto: Alicia Machado / Instagram)

¿QUÉ ENFERMEDAD PADECE ALICIA MACHADO?

La tecnología y las redes sociales han permitido que la actriz y exmodelo Alicia Machado esté en constante comunicación con sus millones de fans, quienes siempre están pendientes de información respecto a la celeb de Estados Unidos.

En ese sentido, Alicia Machado usó su Instagram para realizar un live donde confesó que padece de fibromialgia.

“Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor (no saben) que es difícil llevar lo de la fibromialgia (…) No me gusta que la gente piense que soy grosera o que soy muy sería, pero es lo que me pasa”, expresó.

Alicia Machado hizo esta confesión entre lágrimas frente a sus seguidores que observaban el live.

UNA ENFERMEDAD DOLOROSA

Alicia Machado reconoció que esta enfermedad es muy dolorosa, incluso, en ocasiones se le dificulta levantar la cara.

Esto generó que sus millones de fans y seguidores en las redes sociales se solidarizaran con la exmodelo y actriz.

¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA?

Según mayoclinic, la fibromialgia puede entenderse como un trastorno cuya característica principal es el dolor musculoesquelético generalizado. A esto se suma la gran sensación de fatiga y otros problemas como sueño, memoria y estado de ánimo.

El portal también resalta que los especialistas consideran que esta enfermedad genera sensaciones de dolor debido a que afecta “el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor y de no dolor”.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA FIBROMIALGIA

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO?

La fibromialgia es una enfermedad que ataca a hombres y mujeres, pero el portal mayoclinic dio a conocer cuáles son los factores de riesgo. Estos son: