Cuando ganó la corona del Miss Universo en 1996, Alicia Machado se habrá sentido en uno de los mejores momentos de su vida, pero no se imaginó que también ese sería el inicio de un calvario que tuvo que soportar debido a ciertas conductas inmorales que tenía Donald Trump, dueño de la franquicia del certamen de belleza.

La modelo venezolana en varias oportunidades ha hablado sobre los abusos que recibió por parte del posterior presidente de los Estados Unidos, al punto de haberlo señalado como acosador sexual. Es más, en una reciente entrevista, la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos” dio mayores detalles.

fue allí donde contó más información respecto a lo que vivió por aquella época, haciendo graves acusaciones para Trump, aunque, como ella lo dice, termina siendo su palabra contra la suya y es difícil poder comprobarse luego de haber trascurrido muchos años.

Alicia Machado tras ser coronada en el Miss Universo 1996 (Foto: AFP)

LAS ACUSACIONES DE ALICIA MACHADO EN CONTRA DE DONALD TRUMP

En una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, la reina de belleza venezolana volvió a hablar sobre los acosos y abusos que recibió cuando ganó el Miss Universo. Sin embargo, en esta oportunidad, contó una terrible anécdota que vivió y que no ha podido olvidar, por más que y haya pasado mucho tiempo.

Donald Trump tocó a Alicia Machado sin su consentimiento

Según el relato de Alicia Machado, hubo una ocasión en la que estuvo en una propiedad de Donald Trump durante una fiesta con varios invitados. En plena actividad social, cuenta ella que el empresario la presenta a sus amigos y le coge una nalga delante de todos, provocando una situación muy incómoda para ella.

Debido a esta actitud, la venezolana subió las escaleras y se fue a su cierto con la finalidad de alejarse de aquella vergonzosa situación y olvidar, aunque ya todo había quedado registrado en su memoria.

“Me acerco, me coge la nalga y me presenta: ‘esta es my Miss Universe’. Me coge la nalga, me le quedo mirando y me voy. Subí las escaleras y me fui a mi cuarto a descansar”, comentó Alicia Machado, sin imaginarse que la noche no terminaría allí.

Donald Trump intentó entrar a su cuarto

Esa misma noche, Alicia Machado llamó por teléfono a su padre para contarle lo que había pasado y él, debido a la distancia y a lo preocupado que estaba, le pidió a su hija que se quede en la llamada hasta que se duerma y que ponga una silla en la puerta en forma de precaución.

Pasaron unos minutos y el empresario estadounidense se acercó y quiso abrir la puerta de la habitación de la modelo, pero no pudo hacerlo debido a que tenía seguro y una silla atascando la llave.

Donald Trump, furioso porque no podía lograr su cometido, comenzó a lanzar varios insultos desde fuera de la habitación y aseguró que quería acostarse con ella, dejando en Machado un fuerte trauma de por vida.

Finalmente, el millonario se cansó de estar gritando y se fue del lugar.