En reiteradas oportunidades, Alicia Machado aceptó haber tenido un romance con Luis Miguel cuando ellos dos eran muy jóvenes, pero nunca había dado detalles de cómo se dio este acercamiento entre ambos, hasta hoy, 26 años después.

La ganadora del Miss Universo en 1996 tuvo una entrevista para el canal de Yordi Rosado en Youtube, en la que se animó a contar cómo nació aquella historia de amor que hasta hoy recuerda con gran cariño.

“Me tocó una gran época, él tenía 25 años. Era muy lindo, muy caballero”, fue lo primero que la venezolana dijo sobre ‘El Sol de México’ para luego explayarse con muchos más detalles.

Si quieres saber más sobre esta historia de amor entre Alicia Machado y Luis Miguel, continúa con la lectura de este artículo, pues ahora recapitularemos todo lo dicho por la sudamericana.

Alicia Machado contó detalles de su romance con el cantante Luis Miguel (Foto: Getty Images)

¿CÓMO SE CONOCIERON ALICIA MACHADO Y LUIS MIGUEL?

De acuerdo con las declaraciones de la modelo, todo esto ocurrió en el año 1996, casualmente, después de que ella ganó el Miss Universo y se mudó a los Estados Unidos para trabajar con la organización.

El primer encuentro fue cuando ambos coincidieron en una sesión de fotos oficiales para el certamen de belleza. Luis Miguel se presentó aquel día porque era muy amigo del fotógrafo.

Por otro lado, Alicia Machado reconoció que no se percató de la presencia del artista hasta que una señora se lo comentó en el vestuario.

“Nos conocimos porque, cuando gano Miss Universo, a las dos semanas, me voy a Los Ángeles a vivir y me llevan a hacer las fotos oficiales del certamen con un fotógrafo americano que era famosísimo y muy amigo de él. Se apareció en la sesión de fotos, me quedó mirando. No me había dado cuenta de que era él y él se paró detrás del fotógrafo. Me salgo de la foto, lo veo y me meto como a un cuartito y Rose, la señora mexicana que me cuidaba, me dice ‘Luis Miguel’”, comentó.

LA PRIMERA CITA ENTRE ALICIA MACHADO Y LUIS MIGUEL

Después de ese día, ambas celebridades tuvieron su primera cita luego de que él la llamara por teléfono. Lo que recuerda Machado es que fue una noche muy bonita en un restaurante solo para ellos dos, en el que había un ambiente romántico.

“La primera vez que salimos a cenar fue como un cuento de hadas, mandó a cerrar un lugar para mí, había violines”, contó.

LUIS MIGUEL FUE EL APOYO DE ALICIA MACHADO

Además de ser su interés romántico, Luis Miguel se convirtió en uno de los más grandes apoyos que tuvo Alicia Machado en esa época, en la que Donald Trump la acosaba para tener relaciones sexuales y además era criticada por su peso.

“En ese momento salía con Luis Miguel, qué coño le iba a estar haciendo caso a Trump. Con esa belleza con la que andaba. Tengo muy bonitos recuerdos. Aparte de que él a me ayudo mucho en esa época. Todo el planeta me decía que era gorda, menos Luis Miguel”, añadió.