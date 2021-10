Hace unos días, el popular programa “La casa de los famosos” dejó ver unas escenas románticas entre dos de sus participantes. Los artistas en cuestión son Alicia Machado y Pablo Montero, una pareja que casi dos décadas atrás tuvo un fugaz romance que acaparó titulares y portadas. El destino los reunió nuevamente en el reality de Televisa y no han perdido tiempo.

La exreina de belleza venezolana y el controversial cantante mexicano han decidido revivir los recuerdos de ese amor de juventud que les arrebató más de un suspiro y se mostraron cariñosos en una de las últimas emisiones del programa. Entre besos y calurosos abrazos, la pareja incendió las pantallas de los espectadores que sintonizan el show de lunes a viernes.

Además de protagonizar las fogosas escenas, Machado reveló el principal motivo del final de su relación con el también actor de telenovelas, causando gran sorpresa con sus picantes declaraciones. A continuación, conoce todos los detalles sobre su historia de amor.

Machado reveló el principal motivo del final de su relación con el también actor de telenovelas (Foto: La casa de los famosos / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Los artistas se conocieron en mayo de 1997, cuando la venezolana era Miss Universo y el mexicano estaba de invitado en uno de los desfiles donde se presentaba. El romance inició cuando ella tenía 24 años y él 27, ambos en el punto más alto de sus carreras. La diferencia de tiempos fue sin duda uno de los detonantes de la relación, además de la falta de compromiso de una de las partes.

“Siempre fue bonita la relación. Yo tenía como 23, 24 años. Me llevaba a todos lados, sus hermanos eran lo máximo, su familia también. El tiempo que fue, fue. Vivía en Miami, estaba haciendo una serie en Miami, jamás peleamos”, habló al respecto Machado en una entrevista para el programa “Sale el sol” de Imagen Televisión.

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

Alicia señaló en el reality que su historia de amor con el mexicano duró tres meses muy intensos y de mucho viaje: “Éramos novios, en serio, lo que pasa es que yo me portaba súper bien y él muy mal”. La modelo señaló que en ese entonces el músico era uno de los más famosos del momento y que la engañó en más de una ocasión.

“Él andaba de mujeriego... Mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es”, reveló al programa de espectáculos.

TIENEN UNA BUENA RELACIÓN

A pesar de la infidelidad del cantante, Machado no le guarda rencor y hasta agradece que su ex pareja no haya sido del todo sincero con ella:

“Era muy mentiroso, a veces lo agradezco, a mí no me gusta un hombre tan sincero, ¿para qué? Si va a mentir, ¿para qué?, nunca dejo a un hombre por infiel, lo dejo por pende**, porque me di cuenta, todos los hombres son infieles, el ped* es que no te dé tu lugar y tú no te des cuenta. Mientras yo no me dé cuenta, yo estoy feliz. Mientras yo sea la catedral y no me entere de nada a mí me da igual, hasta que yo me entere, porque ese es el problema, a menos que sea una relación abierta”.