Cada vez son más las tensiones que protagonizan la actriz Gaby Spanic con Alicia Machado dentro de “La casa de los famosos”, reality show donde se puede ver a varios artistas de distintos países quienes comparten su día a día dentro de un inmueble con el único objetivo de ser declarado como el ganador de un jugoso premio de miles de dólares.

MÁS INFORMACIÓN: A esto tuvo que renunciar Héctor Sandarti para poder casarse

Cabe indicar que el reality “La casa de los famosos” tiene como característica que todos los hechos son grabados y quedan registrados mediante las cámaras de vigilancia que han sido colocadas de manera estratégica al interior del inmueble.

Este programa es transmitido por la famosa cadena televisiva Telemundo y se ha convertido en uno de las preferidos del público que ha quedado encantado con las historias y la convivencia de los participantes.

¿QUÉ HA PASADO CON LA RELACIÓN ENTRE ALICIA MACHADO Y GABY SPANIC?

Si bien al inicio Alicia Machado y Gaby Spanic demostraron ser muy amigas dentro de “La Casa de los Famosos”, poco a poco esto fue desgastándose a tal punto que ambas artistas han tenido ciertas actitudes, desde el punto de vista de cada una de ellas.

Pero lo que muchos se preguntarán es ¿cómo inició esta enemistad entre la recordada actriz que saltó a la fama por su papel en la telenovela “La Usurpadora” y Alicia Machado?. Precisamente, esta última parece haberse sentido traicionada por Gaby Spanic, desde el momento en que no la escogió como su compañera de suite.

A esto se puede añadir que tampoco trató de salvarla al momento de las nominaciones y prefirió ayudar a Celia Lora.

Según información propalada por el portal La opinión, Alicia Machado ve a la actriz como su competencia para llevarse los 200 mil dólares. El mismo portal precisó que Machado habló mal de Spanic con Pablo Montero.

“Yo conozco a Gabriela muy bien, pero si sacan a Celia (Lora), tú vas a ver lo que va a hacer Gabriela”, le dijo Alicia a Montero.

Pero cuando Pablo le preguntó qué haría Gaby, Machado señaló, “La conozco muy bien, Gabriela está muy loca. Me da mucha lastima la verdad lo desequilibrada que está”.

“Si (Celia) sale, ahí Gabriela se va contra mi, pero de frente. Ya lo verás. Los únicos que se creen ese cuentico de que ella es una santa paloma, que es una perfecta, son ustedes, no yo, porque la conozco (…) Cuando ella no tenga quien le brille la píldora, cuando ella no tenga quien le diga que ella es lo más arrecho que ha pasado por aquí… ya verás lo que va a pasar. Ella no sabe vivir con esa atención, no sabe”, anotó Machado.

ALICIA MACHADO Y GABY SPANIC SE DIJERON DE TODO

Según la información emitida por El Heraldo de México, fue mediante las redes sociales que se pudo conocer que tanto Alicia Machado y Gaby Spanic llevaron las tensiones hasta el límite máximo y comenzaron a decirse de todo en la cocina de la casa.

El portal precisa que si bien Spanic guardó la calma en todo momento, fue Machado quien le lanzó duras palabras. Poco después se puede ver en un video de Instagram que ambas hacen las pases.

MÁS INFORMACIÓN: Cuando Gaby Spanic descubrió a su exnovio engañándola con otro hombre