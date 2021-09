¿La historia de amor llega a su fin? El matrimonio de Kimberly Flores y Edwin Luna atraviesa por un delicado momento, debido a los presuntos rumores de infidelidad de la guatemalteca durante su participación en “La casa de los famosos”.

Kim era una de las participantes del reality show “La casa de los famosos”, donde todos los habitantes no tienen comunicación al mundo exterior y cuyo único fin es ser ganadores. Sin embargo, algunas imágenes de la modelo muy cariñosa con otros compañeros colmaron la paciencia del vocalista de La Trakalosa, quien acudió a la sede de grabación y la sacó, aduciendo que su actuar estaba afectando a su familia.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE AMOR EDWIN LUNA Y CON KIMBERLY FLORES?

Poco después de terminar en 2017, una relación de tres años con Alma Cero, Edwin Luna confesó que inició una relación con Kimberly Flores, la modelo guatemalteca que fue señalada de ser la tercera en discordia en la relación.

Aunque en principio el vocalista de La Trakalosa negó los rumores de infidelidad, con el tiempo no pudo esconder que, efectivamente, tenía una relación con Kimberly. Y es que meses después de haber iniciado su relación, la pareja anunció que esperaba a su primera hija. Luego del nacimiento de Giana, Edwin y Kim contrajeron se casaron en julio del 2019 en Monterrey, México.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

El cantante Edwin Luna contó en una entrevista que conoció a Kimberly Flores durante una gira en Guatemala, donde hicieron una buena conexión porque tenían muchas cosas en común.

El vocalista detalló que trabajaron juntos en un evento, se tomaron fotos juntos y se pidieron las redes sociales. Después de tiempo él regresó a Guatemala y la llamó para que decirle que quería conocer el país. Ella le dijo que lo iba a llevar a Antigua y otras partes.

“Ahí empezamos a convivir y la verdad me encantó su forma de ser, tenemos muchas cosas en común. Hicimos clic luego, luego; empezamos a platicar muy rápido de cosas que hemos vivido los dos porque somos de la misma edad”, mencionó

Luego de congeniar en Guatemala, la pareja hizo oficial su relación y dieron a conocer que estaban esperando a su primera hija, Giana. Luego vino la boda. Antes de casarse, Edwin y Kim tenía cada uno dos hijos, productores de sus relaciones anteriores.

¿SU RELACIÓN EN RIESGO?

El cantante Edwin Luna si bien en principio dijo que creía que cuando su esposa salga de “La casa de los famosos” la relación saldría fortalecida, a pesar de que las cámaras la captaron muy cariñosa con Roberto Romano. Sin embargo, cuando fue sacarla del programa dijo que “no midió el daño que las acciones de su esposa le podrían causar a sus hijos”, debido a que nunca había estado en una situación similar. Además de afirmar que sus hijos estaban pasando por un mal momento, académico y psicológico, Edwin confesó que él también ha estado en una situación difícil y que había bajado como 10 kilos.

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos y ya no puedo. Escúchame, todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos. Pero es que tú no sabes cómo está afuera. Me dio un ataque de crisis hace dos días, Amalia me tuvo que calmar”, le dijo a Kim cuando fue a buscarla al programa de manera abrupta.

Ambos regresaron a México para reunirse con sus hijos, quienes se encontraban en la casa que comparten en la ciudad de Monterrey. Camino al aeropuerto tuvieron un intercambio de palabras, pero ahora la modelo un video en Instagram mostrando su amor a la familia. ¿Se reconciliaron?

FOTOS DE INSTAGRAM DE EDWIN LUNA Y CON KIMBERLY FLORES: