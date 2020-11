Conocida por sus papeles en “Al diablo con los guapos” y “En nombre del amor”, Allison Lozz se retiró de la actuación en 2010, sin embargo, desde hace poco tiempo volvió a tener contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. Recientemente, la actriz retirada contó que está perdiendo la visión, noticia que alarmó a sus fanáticos.

Allison Lozz tenía 18 años cuando se retiró del mundo de las telenovelas, en ese momento se encontraba en la cima del éxito y tenía una carrera prometedora. Hace poco tiempo se supo que la recordada actriz de “Misión S.O.S” y “Rebelde” se alejó de la pantalla chica para convertirse en Testigo de Jehová y dedicarse a su familia.

A través de un video en Instagram, Allison Lozz compartió con sus seguidores que tiene un grave problema de visión y que en dos años puede perder la vista totalmente. Asimismo, explicó que desde pequeña tiene mala visión y que esperaba el momento para poder operarse.

“Ya mis ojitos no me dan, estoy bien ciega desde muy jovencita, me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más”, expresó.

Según la propia Allisson, desde muy pequeña tuvo problemas oculares por lo que decidió buscar ayuda profesional, sin embargo, su diagnóstico no fue favorable. Los médicos le dijeron que a los 30 años de edad podría perder totalmente la visión de ambos ojos.

“Yo estaba feliz porque ya me iba a hacer mi cirugía láser [...] Pero me dijeron: ‘No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía’”.

Lozz recordó el diagnóstico de los médicos que la vieron: “Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 [años] más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega”.

Sin embargo, Lozz fue a un hospital de Texas en busca de otras alternativas, pero tampoco recibió buenas noticias por parte de los doctores. “Vine a Estados Unidos a corroborar, fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo”, dijo la actriz.

La retirada actriz de telenovelas dijo que anhelaba someterse a la cirugía desde que era una niña y la noticia la golpeó: “Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba”, admitió.

Allisson Lozz también contó que desde hace tiempo usa lentes de contacto para poder ver. Asimismo, reconoció que cuando tenía 18 años pensaba que faltaba mucho para llegar a los 30, pero ahora que tiene 28 afirma que “el tiempo pasa muy rápido” y comienza a ver menos.

Actualmente, Allisson Lozz trabaja como consultora de cosméticos de una conocida marca y se desempeña como fotógrafa profesional.

