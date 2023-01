La segunda temporada de “Alquimia de almas” (“Alchemy of Souls” en inglés), serie de televisión surcoreana dirigida por Park Joon-hwa se emitió en el canal tvN del 10 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, pero llegará a Netflix el sábado 21 de enero.

En los primeros episodios de la ficción escrita por Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, una poderosa hechicera atrapada en el cuerpo de una mujer ciega se encuentra con un integrante de una prestigiosa familia, que necesita su ayuda para cambiar su destino.

Mientras que en la segunda entrega de “Alquimia de almas”, que se ambienta tres años después de los eventos de la anterior entrega, Jang Wook, que resucita como el nuevo portador de la piedra de hielo, ha asumido los deberes de un cazador de almas rebelde.

Lee Jae-wook, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Jun-sang, Oh Na-ra y Jo Jae-yoon regresan como los protagonistas de la temporada 2. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie coreana?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ALQUIMIA DE ALMAS”

1. Lee Jae-wook como Jang Wook

Lee Jae-wook, que anteriormente trabajó en series como “Recuerdos de la Alhambra”, “Extraordinary You”, “I’ll Go To You When The Weather Is Nice”, “Do Do Sol Sol La La Sol”, “True Beauty”, “Move to Heaven” y “Besos y presagios”, interpreta a Jang Wook, un señor noble pero pobre del clan Jang. Park Sang-hoon es el encargado de dar vida a la versión joven de Jang Uk.

En la segunda temporada, Jang Wook empuña la espada de Nak-su y lucha contra los cambia-almas. Aunque aún recuerda a Nak-su, un encuentro con un cambiador de almas le permite conocer a Jin Bu-yeon (Go Yoon-jung).

Lee Jae-wook como Jang Wook en la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: Netflix)

2. Jung So-min como Mu-deok/Nak-su

Jung So-min, que participó en producciones como " Bad Guy”, “Can We Get Married?”, “Big Man”, “My Father is Strange”, “Because This is My First Life”, “Soul Mechanic”, “My Roommate Is a Gumiho”, da vida a Mu-deok/Nak-su, una poderosa hechicera la cual está atrapada en el cuerpo de una chica ciega, Jin Bu-yeon.

En los nuevos episodios, Bu-yeon no recuerda su vida en los tres años transcurridos desde los eventos de la primera temporada, y la mayoría ha asumido que está muerta.

Jung So-min como Mu-deok/Nak-su en la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: Netflix)

3. Go Yoon-jung como Nak-su

Go Yoon-jung, recordada por proyectos como “He Is Psychometric”, “The School Nurse Files”, “Sweet Home”, “Law School” y “Rookie Cops”, interpreta a Nak-su (antes de la alquimia de almas) y a Jo Yeong (nombre real). En la segunda temporada de “Alquimia de almas” es Jin Bu-yeon.

Go Yoon-jung como Nak-su en la temporada 2 de "Alquimia de almas" (Foto: Netflix)

4. Hwang Min-hyun como Seo Yool

Hwang Min-hyun, conocido por su nombre artístico Minhyun y por ser el vocalista principal de la boy band NU’EST y antiguo miembro del grupo proyecto Wanna One, encarna a Seo Yool. Moon Seong-hyun asume el papel del joven Seo Yool.