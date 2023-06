Con el Mundial de España 1982 en la línea temporal de “Amar es para siempre”, las revelaciones y los secretos en la novela de Antena 3 han comenzado a salir a flote. Como bien sabemos, cada uno de los vecinos de la Plaza de los Frutos esconde una historia que está comenzando a ser contada paulatinamente cada semana. ¿Preparado para las nuevas revelaciones que sucederán entre el lunes 5 y el viernes 9 de junio?

Como bien sabemos, la ficción ibérica de Antena 3 ha logrado ser catalogada como una de las novelas más predilectas de la audiencia ibérica. Según cifras de El Confidencial, “Amar es para siempre” es vista por 40 millones de contactos en todo España, es decir, nueve de un total de diez españoles han visto la novela alguna vez en su vida.

La serie de televisión se estrenó en 2013 y posee más de 2000 episodios (Foto: Amar es para siempre / Instagram)

En los episodios de la semana del 5 al 9 de junio, los sucesos en “Amar es para siempre” han dado mucho de qué hablar. Por un lado, Lorenzo no pudo llegar a tiempo para que el King’s se adapte a los requerimientos de los clientes, por lo que Visi y Benigna han tienen algo entre manos para ayudarlo.

Mientras tanto, Fito se lesionó de gravedad, por lo que su exnovio estará en una situación sumamente complicada. Además, Maribel logrará descubrir un suceso importante que implica el regreso de Juan mientras que Guillermo ya empezó a sospechar de Gloria, la flamante asistente de limpieza del despacho. ¿Te quedaste con ganas de más? Pues, aquí te presentaremos 5 hechos que ocurrirán esta semana en la serie emitida por Antena 3.

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “PECADO ORIGINAL”

1. Luján y Jorge deciden darse una nueva oportunidad

Ciriaco logra enterarse de que a Andrea la expulsaron de la Escuela de Diseño, razón por la que la motiva a usar las armas de Alberto. Mientras tanto, Vicente solicita permiso a Andrea para que pueda formalizar de una vez por todas su compromiso con Nieves. Acto seguido, Paola llega al lugar para poner patas arriba a todos.

Manolita y Marcelino, mientras tanto, aún preservan amor y buscan revitalizar sus nupcias a toda costa. Entre otras cosas, Guillermo y Quintero se preparan para viajar a Valencia para dialogar con Cristina, aunque es en ese preciso instante que Rocío evita pedirle permiso para asilarse el tiempo que demoren las obras de su hogar.

El capítulo del lunes acaba con el King’s sufriendo pérdidas por no haberse trepado al carro del Mundial hasta que Benigna y Visi logran encontrar una solución. Finalmente, Luján festeja la nueva oportunidad junto a Jorge, aunque no algo no parece andar bien.

2. Gloria trata de averiguar la vida de Guillermo

Tras su vuelta de Valencia, Quintero se nota muy afectado luego de verla postrada en una silla de ruedas y sin poder caminar. Entre tanto, Gloria aprovecha los momentos de limpieza del despacho para buscar información sobre la vida de Guillermo.

Eladio, por su parte, busca a Juan y lo trae de vuelta para que logre concretar su matrimonio con Maribel y se logre la extensión de la familia. Además, Visi y Benigna buscan reflotar el King’s con los encuentros del Mundial, pero Lorenzo las descubre y evita que su plan surta efecto.

Las decisiones podrían darle un giro de 180 grados a la trama de "Amar es para siempre" (Foto: Atresmedia)

Finalmente, Andrea aprueba la relación de Nieves con Vicente mientras su relación con Alberto se cae por un precipicio. Jorge no halla el arma de Luján y le pide más información a Jeros sobre su paradero.

3. La lesión grave de Fito y la boda de Enrique

Marcelino junto a Manolita se ven emocionados tras recibir una grata sorpresa de sus hijos. Sebas aún continúa siendo acosado por Nieves, lo cual enfrenta mucho más a las primas.

Mientras tanto, Fito se lesiona de gravedad, lo cual genera la incertidumbre de Visi y Benigna al momento de hablar con Lorenzo. Entre otras cosas, Enrique anima a Hugo a que tenga paciencia con Rocío.

Por otro lado, Hugo y Rocío acuden a Pelayo para festejar la boda de Enrique en El Asturiano. Gloria genera una incomodidad tremenda a Guillermo y Alberto logra conseguir una primera cliente de importancia a Andrea.

4. El secreto de Juan y Lorenzo descubre la lesión de Fito

Ciriaco decide confesar a Manolita lo que ocurre con Maribel, mientras que su amada descubre que Juan es gay. Entre tanto, Nieves también revela la verdad sobre Vicente.

Más de una amistad podría quebrarse esta semana en "Amar es para siempre" (Foto: Atresmedia)

Concha, entre tanto, ruega a Carballo que no los separe a Jorge y a ella de la vida del hijo que se avecina, aunque esta se niega. La inspectora, por su parte, no halla a nadie que desee declarar contra Luján.

Finalmente, Rocío y Hugo tienen una acalorada discusión, mientras que Lorenzo se entera de la lesión de Fito.

5. La fatídica decisión de Carballo y Nieves se aparta de Vicente

Manolita dice adiós al supermercado luego de un amargo encuentro con Nieves, mientras que Hugo y Rocío se logran reconciliar. Alberto, por su parte, trata de tener un encuentro sexual con Andrea que le para los pies.

Guillermo es acreedor de una declaración sorprendente de la persona menos espera, mientras que Nieves se aleja de Vicente sin contarle el motivo real de su ruptura. Finalmente, Carballo decide tomar una decisión fatídica luego de conocer que jamás logrará encontrar el arma que inculpe a Luján en la muerte de su padre.