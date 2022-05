Amber Heard está en los ojos de todo el mundo del espectáculo luego de haber denunciado a su exesposo Johnny Depp por violencia psicológica, física y sexual; pero esa no es la única revelación que se ha dado a conocer en el juicio que le entabló su exmarido por difamación. La defensa legal del actor que interpretó a Jack Sparrow en la saga de “Piratas del Caribe” señaló que la actriz estadounidense le habría sido infiel al artista en más de una ocasión, factor que Depp alega como abuso psicológico hacia él.

A raíz de tamaña declaración se ha empezado a hablar en redes sociales y diversos programas de espectáculos respecto a las relaciones anteriores que tuvo Amber Heard; una de ellas con el actor mexicano Valentino Lanús, estelar y galán de varios melodramas, con quien tuvo un noviazgo hace más de una década.

Precisamente, el actor Otto Sirgo, compañero de reparto de Lanús en “Amar sin límites” en 2006, recordó cómo era Amber Heard cuando la conoció. El artista cubano nacionalizado mexicano, en el programa Ventaneando, narró detalles de la vez que charló con Heard en una de las locaciones de grabación de la novela.

La actriz tenía apenas 20 años cuando se relacionó con Valentino Lanús (Foto: Mezcalent)

¿CÓMO ERA AMBER HEARD CUANDO ESTUVO CON VALENTINO LANÚS?

Precisamente, el actor Otto Sirgo, compañero de reparto de Lanús en “Amar sin límites” en 2006, recordó cómo era Amber Heard cuando la conoció. El artista cubano nacionalizado mexicano, en el programa Ventaneando, narró detalles de la vez que charló con Heard en una de las locaciones de grabación de la novela.

“Fue hace varios años... Amber había venido a visitar a Valentino a México, Valentino y yo estábamos grabando una telenovela juntos y uno de los sets principales era una casa en Cocoyoc y mientras Valentino estaba grabando y yo no, me encantaba ponerme en un camastro en la alberca a tomar el sol, Amber llegaba y hacía lo mismo y empezábamos a platicar y la verdad nos llevábamos muy bien”, comentó Otto Sirgo.

En otro momento el histrión de 75 años rememoró cuando compartió un tiempo con ella y Valentino Lanús en su restaurante La Toscana, que tiene en San Miguel de Allende, mientras ella daba sus primeros pasos en la actuación.

“De pronto hubo un parón en la novela por unas vacaciones o algo así y yo me fue a San Miguel para ver a Maleni (su esposa) para ver cómo iba el negocio y me cayeron (Amber Heard y Valentino Lanús), me cayeron a comer aquí en el restaurante y ahí estuvimos”, aseveró Sirgo, quien a la vez afirmó que en dichas oportunidades nunca vio un comportamiento problemático de Amber Heard, conductas que la han llevado en la actualidad a estar enjuiciado con su exesposo Johnny Depp.

“En aquel momento era una chica muy agradable, muy normal, platicábamos mucho porque estaba aprendiéndose un guion porque iba a filmar un capítulo. Hablábamos de eso... que ya haya dado un cambio ahora, ¡híjole!, ahí sí, no entiendo las razones, pero por lo que yo leo del juicio y de todo lo que hace, pues no es la misma Amber que yo conocí, la verdad”, puntualizó Otto.

¿CUÁNTO TIEMPO DURÓ EL NOVIAZGO DE AMBER HEARD CON VALENTINO LANÚS?

La pareja se habría conocido a principios de 2006, cuando Valentino Lanús tenía 31 años y ya registraba en su historial la participación en novelas como “Alborada”, “Primer amor… a mil por hora” y “Mariana de la noche”, mientras que Amber Heard recién empezaba a destacar en su carrera en Hollywood, con apenas 20 años.

A pesar de que su noviazgo proyectaba para una relación de más tiempo, el romance entre el mexicano y la estadounidense no pasó de los 10 meses.