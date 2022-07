Después de que se diera a conocer el veredicto del juicio por difamación en el que se enfrentaba a Amber Heard, la suerte de Johnny Depp parece haber cambiado radicalmente. Pasó de ser despedido de importantes papeles como el de Jack Sparrow en “Piratas del Caribe” a tener nuevos proyectos cinematográficos y, lo más reciente, escribir canciones para el nuevo sencillo de Jeff Beck.

Tal como se mostró en el proceso legal que dio en Virginia, luego de las acusaciones que recibió por parte de su esposa, sobre supuestas agresiones, la carrera del actor se vio mellada. Tuvo que despedirse de “Animales Fantásticos” y el resto de puertas en Hollywood se le cerraron.

Sin embargo, esto cambió hace un poco más de un mes, pues el jurado determinó que Heard habría incurrido en difamación. Además, dado que las sesiones fueron públicas y televisadas, la audiencia pudo saber un poco más sobre los acontecimientos que sucedieron dentro de la relación tóxica que mantuvieron.

Aunque no todos lo favorecen completamente, muchos creen que se le pintó injustamente, que merece un regreso a la industria de la que formó parte durante tantos años y de la que se tuvo que despedir súbitamente.

Johnny Depp, el pasado 27 de mayo fuera del juzgado de Fairfax, Virginia (Foto: AFP)

Geoffrey Arnold “Jeff” Beck, exmiembro de “The Yardbirds”, colaboró con Depp en su nuevo álbum, “18″. El actor escribió dos de los temas en los que Amber Heard habría servido de inspiración.

¿QUÉ DICEN LAS CANCIONES QUE JOHNNY DEPP ESCRIBIÓ SOBRE AMBER HEARD?

Johnny Depp ha probado tener mucho talento en la actuación, pues ha dado vida a un amplio rango de personajes, desde Gilbert Grape hasta el Sombrero Loco. No obstante, esto no es lo único en lo que brilla el artista, pues también disfruta mucho de pintar y hacer música. Recientemente, compuso las canciones “This is a song for Miss Hedy Lamarr” y “Sad motherfuckin’ parade”, con un significado oculto.

“The Sunday Times” obtuvo la exclusiva de algunos versos los temas, los cuales han levantado sospechas que podrían estar inspirados en su exesposa, Amber Heard, pues parece retratar parte de su turbulenta relación.

“Creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche”, “estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano”, son algunos de los versos de la canción del actor de 59 años.

Su amigo, Jeff Beck, comentó que se encuentra muy emocionado por su próximo álbum y que escuchar uno de los temas fue lo que lo llevó a invitarlo a participar.

“Me impresionó ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’. Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un disco conmigo”, señaló el guitarrista inglés.

¿CUANDO ESTARÁ DISPONIBLE EL NUEVO ÁLBUM DE JEFF BECK?

El álbum de Jeff Beck, titulado “18″, además de su colaboración con Johnny Depp, también contará con covers de artistas como Beach Boys, Velvet Underground y Killing Joke.

“Midnight walker” (Cover de Davy Spillane) “Death and resurrection show” (Cover de Killing Joke) “Time” (Cover de Dennis Wilson) “Sad motherfuckin’ parade” (Original de Johnny Depp) “Don’t talk” (Cover de los Beach Boys) “This is a song for Miss Hedy Lamarr” (Original de Johnny Depp) “Caroline, No” (Cover de los Beach Boys) “Ooo baby baby” (Cover de The Miracles) “What’s going on” (Cover de Marvin Gaye) “Venus in furs” (Cover de The Velvet Underground) “Let it be me” (Cover de The Everly Brothers) “Stars” (Cover de Janis Ian)

Estará disponible el próximo 15 de julio y ya se puede realizar una orden previa por el costo de 25 dólares en la página web de Jeff Beck. Sin embargo, para asegurar que todos puedan conseguir un disco, se ha impuesto un límite de compra de solo cuatro por persona.