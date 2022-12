La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard por fin ha terminado. Tras el final de un mediático y controvertido juicio con una sentencia a favor del actor de “Piratas de Caribe”, ambos decidieron apelar, sin embargo, en diciembre de 2022 anunciaron que llegaron a un acuerdo.

Luego de casi dos meses de audiencia, el 1 de junio de 2022, el tribunal de Virginia dio la razón a Depp en el caso de difamación por parte de su exesposa, al asegurar que Heard actuó con “malicia” al publicar un artículo en The Washington Post en el que le acusaba, sin mencionarle, de violencia doméstica.

El jurado le ordenó a Amber Heard pagarle a Johnny Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y otros 5 millones como daños punitivos (finalmente reducidos a 350.000), mientras que al actor que quedó fuera de “Animales fantásticos” le indicó entregar a su exesposa 2 millones en daños compensatorios.

Sin embargo, un mes más tarde, la actriz que interpreta a Mera en las películas de “Aquaman” pidió la anulación del juicio, ya que de acuerdo con su equipo legal se había detectado un error con el jurado, del que habría formado parte una persona no convocada. Algo que los abogados de Depp tildaron de una acción “desesperada”. Finalmente, ambas partes apelaron el veredicto.

Amber Heard y Johnny Depp observan cómo el jurado abandona la sala del tribunal para almorzar en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, el 16 de mayo de 2022 (Foto: Steve Helber / AFP)

¿CUÁNTO LE PAGARÁ AMBER HEARD A JOHNNY DEPP TRAS PERDER EL JUICIO?

Varios meses después, Amber Heard anunció a través de sus redes sociales que llegaron a un acuerdo para evitar futuros procesos legales, pero aclaró que “no se trata de una concesión”. Entonces, ¿cuánto le pagará la actriz a su exesposo? 1 millón de dólares.

“Después de mucho deliberar, he tomado la difícil decisión de llegar a un acuerdo en el caso de difamación que mi exmarido presentó contra mí. Es importante para mí aclarar que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y, por hacerlo, mi vida quedó destruida (...) Ahora tengo la oportunidad de liberarme de algo que intenté dejar atrás hace seis años en unas condiciones que puedo aceptar. Esto no supone ninguna admisión ni concesión por mi parte”, señaló.

La actriz de 36 años también se mostró decepcionada con el sistema judicial de Estados Unidos. “La difamación a la que me he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas (...) He tomado esta decisión después de perder la fe en el sistema legal de Estados Unidos, donde mi testimonio alimentó el espectáculo y en las redes sociales”.

Por su parte, los abogados de Johnny Depp agradecieron el final de la batalla legal y revelaron que el actor donará el dinero a organizaciones benéficas. “Nos complace cerrar este doloroso capítulo para el señor Depp, que durante este proceso ha dejado claro que su prioridad era sacar la verdad a la luz”.

“El pago de 1 millón de dólares, que el señor Depp promete destinar a organizaciones benéficas, reafirma el reconocimiento por parte de la señora Heard de la conclusión de la rigurosa búsqueda de justicia por parte del sistema legal”, agregaron.