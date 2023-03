Si bien es cierto que “Everything Everywhere All at Once” podría hacer historia en los Premios Óscar este domingo 12 de marzo, las estrellas del filme Ke Huy Quan y Michelle Yeoh tienen la mente ocupada en “American Born Chinese”, la nueva seria comedia que será estrenada a través de la plataforma de Disney Plus.

Aunque la ceremonia de premiación de la Academia será el principal evento de la industria este fin de semana, los actores asiáticos no pierden el tiempo y ya se encuentran abocados en el nuevo proyecto que será estrenado a mediados de mayo de este año.

¿DE QUÉ TRATA “AMERICAN BORN CHINESE”, LA NUEVA SERIE DE DISNEY PLUS?

El nuevo proyecto tiene su inspiración en la caricaturista Gene Luen Yang, la cual data del año 2006. La trama gira alrededor a Jing Wang (Ben Wang), quien es un hijo de inmigrantes chinos y logra enfrentar una serie desafíos dentro de una sociedad blanca.

Tras diversas experiencias al conocer a un nuevo compañera de clase taiwanés, ambos se hacen amigos de manera fugaz, pero con la particularidad de que Jin logra adentrarse en la cultura de los dioses de la mitología china.

La serie comedia será estrenada en mayo de este año (Foto:Disney Plus)

Dentro del elenco actoral tenemos nombres como Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu, Sydney Taylor y Popppy Liu.

¿CUÁNDO SERÁ EL ADELANTO DE “AMERICAN BORN CHINESE”?

La fecha del adelanto se darán horas antes de la edición 95 de los Premios Óscar en ABC.

FICHA TÉCNICA DE “AMERICAN BORN CHINESE”