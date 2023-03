¡Luces, cámara, acción! La edición número 95 de los Premios Óscar, que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se celebrarán este domingo 12 de marzo (8:00 p. m. ET/ 5:00 p. m. PT) en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California . La transmisión oficial del evento más importante del cine, incluyendo el desfile por la alfombra roja (red carpet), estará a cargo por la señal de ABC en los Estados Unidos.

Se espera que para este 2023 tengamos más cine que polémicas en el gala tras el bochornoso espectáculo que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en el 2022. Y esto se debe por la gran disputa que hay entre películas y actores nominados. Se destacan cintas como “Everything Everywhere All at Once” (11 nominaciones), “Sin novedad en el frente” (9), “The Banshees of Inisherin” (9), “Elvis” (8) y “The Fabelmans” (7).

También existe una alta expectativa por otros filmes que pueden sorprender durante la premiación como “TÁR” (6), “Top Gun: Maverick” (6), “Black Panther: Wakanda Forever” (5), “Avatar: The Way of Water” (4), “The Wale” (3) y “The Batman” (3).

Oscars 2023: fecha, día, hora y canal

Detalles de la ceremonia de los Premios Óscar 2023.

Premios Óscar 2023 Detalles previos 1 ¿Cuándo se celebran? Domingo 12 de marzo de 2023 2. ¿Dónde se realiza? Dolby Theatre de Los Ángeles, California (Estados Unidos) 3. ¿A qué hora empieza? Alfombra roja: 7:00 p. m. ET/4:00 p. m. PT | Evento: 8:00 p. m. ET/5:00 p. m. PT 4. ¿Qué canal transmite? ABC (Estados Unidos); TNT (Latinoamérica) y Movistar Plus (España) 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO de la ceremonia del cine.

Mejor director

En lo que respecta al premio a “Mejor director” se destacan las nominaciones de Steven Spielberg, “The Fabelmans”; Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”; Todd Field, “TÁR”; Ruben Ostlund, “Triangle of Sadness”; y Daniel Kwan junto con Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”.

Mejor actor

Brendan Fraser, por su papel en “The Whale” es el favorito del público para ganar la estatuilla a “Mejor actor”, pero tendrá una dura competencia frente a Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”), Paul Mescal (“Aftersun”) y Bill Nighy (“Living”).

A sus 54 años de edad, el actor Brendan Fraser es uno de los principales candidatos a llevarse la estatuilla en la categoría "Mejor Actor" en los Premios Óscar 2023. (Foto: AFP)

Mejor actriz

Finalmente, las actrices que van por el premio a “Mejor Actriz” hay nombres importantes como el de Cate Blanchett (“TÁR”), Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Lesli”), Michelle Williams (“The Fabelmans”) y Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”).

Cabe recordar que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas adelantó a los triunfafores de los Oscar honoríficos: el director Preter Weier (El show de Truman, El club de los poetas muertos), la compositora Diane Warren y la productora Euzhan Palcy ya recogieron sus estatuillas el último 19 de noviembre de 2022. Asimismo, Michael J. Fox, el recordado actor de la trilogía “Volver al Futuro” hizo lo propio con el Premio Humanitario Jean Hersolt.

¿Cuáles son las películas con más nominaciones en los Oscars 2023?

Lista de películas con mayor cantidad de nominaciones en los Premios Óscar 2023:

Películas Nominaciones Everything Everywhere All at Once 11 Sin novedad en el frente 9 The Banshees of Inisherin 9 Elvis 8 The Fabelmans 7 TÁR 6 Top Gun: Maverick 6 Black Panther: Wakanda Forever 5 Avatar: The Way of Water 4 Babylon 3 The Batman 3 Triangle of Sadness 3 The Whale 3 Living 2 Women Talking 2

Horarios y canales para ver los Oscars 2023

Según tu país, revisa el horario para que puedas ver la emoción de los Óscar y la alfombra roja.

País Alfombra Roja Horario Canal de TV Estados Unidos 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT ABC México 18:00 19:00 TNT Perú 19:00 20:00 TNT Colombia 19:00 20:00 TNT Ecuador 19:00 20:00 TNT Uruguay 21:00 22:00 TNT Paraguay 21:00 22:00 TNT Chile 21:00 22:00 TNT Bolivia 20:00 21:00 TNT Venezuela 20:00 21:00 TNT Puerto Rico 20:00 21:00 ABC Costa Rica 18:00 19:00 TNT Panamá 19:00 20:00 TNT España 01:00 (13/03) 02:00 (13/03) Movistar+

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscars 2023?

Jimmy Kimmel ha sido invitado para ser el encargado de iniciar la presentación de los Premios Óscar 2023. Jessica Chastain, Ariana DeBose y Troy Kotsur también entregaran las estatuillas a los ganadores.

¿Dónde y cuándo se celebran los Oscars 2023?

La gala de los Premios Óscar se realizarán el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Lista de actores y películas nominadas en los Oscars 2023

Mejor Película

Avatar: The Way of Water – James Cameron y Jon Landau

The Banshees of Inisherin – Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin McDonagh

Elvis – Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick y Schuyler Weiss

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang

The Fabelmans – Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg y Tony Kushner

Sin novedad en el frente – Malte Grunert

TÁR – Todd Field, Alexandra Milchan y Scott Lambert

Top Gun: Maverick – Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer

Triangle of Sadness – Erik Hemmendorff y Philippe Bober

Women Talking – Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Frances McDormand

Mejor Director

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – TÁR

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Mejor actor

Austin Butler – Elvis como Elvis Presley

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin como Pádraic Súilleabháin

Brendan Fraser – The Whale como Charlie

Paul Mescal – Aftersun como Calum Paterson

Bill Nighy – Living como Sr. Williams

Mejor actriz

Cate Blanchett – TÁR como Linda “Lydia Tár” Tarr

Ana de Armas – Blonde como Marilyn Monroe

Andrea Riseborough – To Leslie como Leslie Rowlands

Michelle Williams – The Fabelmans como Mitzi Schildkraut-Fabelman

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once como Evelyn Quan Wang

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin como Colm Doherty

Brian Tyree Henry – Causeway como James Aucoin

Judd Hirsch – The Fabelmans como Boris Schildkraut

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin como Dominic Kearney

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once como Waymond Wang

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever como Ramonda

Hong Chau – The Whale como Liz

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin como Siobhán Súilleabháin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once como Deirdre Beaubeirdre

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once como Joy Wang

Mejor guion original

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan y Daniel Scheinert

The Fabelmans – Steven Spielberg y Tony Kushner

TÁR – Todd Field

Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Mejor guion adaptado

Glass Onion: A Knives Out Mystery – Rian Johnson; basado en la película Knives Out de 2019

Living – Kazuo Ishiguro; basado en la película japonesa de 1952 Vivir (Ikiru) dirigida por Akira Kurosawa, que a su vez se inspiró en la novela rusa La muerte de Iván Ilich escrita por León Tolstoi en 1886

Sin novedad en el frente – Edward Berger, Lesley Paterson e Ian Stokell; basado en la novela homónima escrita por Erich Maria Remarque en 1929

Top Gun: Maverick – Guion de Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie; Historia de Peter Craig y Justin Marksba; basado en la película Top Gun de 1986

Women Talking – Sarah Polley; basado en la novela homónima escrita por Miriam Toews en 2018

Mejor película animada

Marcel the Shell with Shoes On – Dean Fleischer Camp, Elisabeth Holm, Andrew Goldman, Caroline Kaplan y Paul Mezey

Pinocho de Guillero del Toro – Guillermo del Toro, Mark Gustafson, Gary Ungar y Alex Bulkley

Puss in Boots: The Last Wish – Joel Crawford y Mark Swift

The Sea Beast – Chris Williams y Jed Schlanger

Turning Red – Domee Shi y Lindsey Collin

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente (Alemania) – Edward Berger

Argentina, 1985 (Argentina) – Santiago Mitre

Close (Bélgica) – Lukas Dhont

EO (Polonia) – Jerzy Skolimowski

The Quiet Girl (Irlanda) – Colm Bairéad

Mejor largometraje documental

All That Breathes – Shaunak Sen, Aman Mann y Teddy Leifer

All The Beauty and the Bloodshed – Laura Poitras, Howard Gertler, John Lyons, Nan Goldin y Yoni Golijov

Fire of Love – Sara Dosa, Shane Boris y Ina Fichman

A House Made of Splinters – Simon Lereng Wilmont y Monica Hellström

Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller y Shane Boris

Mejor cortometraje documental

The Elephant Whispers – Kartiki Gonsalves y Guneet Monga

Haulout – Evgenia Arbugaeva y Maxim Arbugaev

How Do You Measure a Year? – Jay Rosenblatt

The Martha Mitchell Effect – Anne Alvergue y Beth Levison

Stranger at the Gate – Joshua Seftel y Conall Jones

Mejor cortometraje

An Irish Goodbay – Tom Berkeley y Ross White

Ivalu – Anders Walter y Rebecca Pruzan

Le Pupille – Alice Rohrwacher y Alfonso Cuarón

Night Ride – Eirik Tveiten y Gaute Lid Larssen

The Red Suitcase – Cyrus Neshvad

Mejor cortometraje animado

The Boy, The Mole, The Fox and The Horse – Charlie Mackesy y Matthew Freud

The Flying Sailor – Amanda Forbis y Wendy Tilby

Ice Merchants – João Gonzalez y Bruno Caetano

My Year of Dicks – Sara Gunnarsdóttir y Pamela Ribon

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it – Lachlan Pendragon

Mejor banda sonora original

Babylon – Justin Hurwitz

The Banshees of Inisherin – Carter Burwell

Everything Everywhere All at Once – Son Lux

The Fabelmans – John Williams

Sin novedad en el frente – Volker Bertelmann

Mejor canción original

“Applause” de Tell It Like a Woman – Letra y música: Diane Warren

“Hold My Hand” de Top Gun: Maverick – Letra y música: Lady Gaga y BloodPop

“Lift Me Up” de Black Panther: Wakanda Forever – Letra: Tems y Ryan Cooglery; Música: Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Göransson

“Naatu Naatu” de RRR – Letra: Chandrabose; Música: M.M. Keeravaani

“This Is A Life” de Everything Everywhere All at Once – Letra: Ryan Lott y David Byrne; Música: Ryan Lott, David Byrne y Mitski

Mejor sonido

Avatar: The Way of Water – Julian Howarth, Gwendolyn Yates Whittle, Dick Bernstein, Christopher Boyes, Gary Summers y Michael Hedges

The Batman – Stuart Wilson, William Files, Douglas Murray y Andy Nelson

Elvis – David Lee, Wayne Pashley, Andy Nelson y Michael Keller

Sin novedad en el frente – Viktor Prášil, Frank Kruse, Markus Stemler, Lars Ginzel y Stefan Korte

Top Gun: Maverick – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon y Mark Taylor

Mejor fotografía

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades – Darius Khondji

Elvis – Mandy Walker

Empire of Light – Roger Deakins

Sin novedad en el frente – James Friend

TÁR – Florian Hoffmeister

Mejor diseño de producción

Avatar: The Way of Water – Diseño de Producción: Dylan Cole y Ben Procter; Decorados: Vanessa Cole

Babylon – Diseño de Producción: Florencia Martin; Decorados: Anthony Carlino

Elvis – Diseño de Producción: Catherine Martin y Karen Murphy; Decorados: Bev Dunn

The Fabelmans – Diseño de Producción: Rick Carter; Decorados: Karen O’Hara

Sin novedad en el frente – Diseño de Producción: Christian M. Goldbeck; Decorados: Ernestine Hipper

Mejor montaje

The Banshees of Inisherin – Mikkel E.G. Nielsen

Elvis – Matt Villa y Jonathan Redmond

Everything Everywhere All at Once – Paul Rogers

TÁR – Monika Willi

Top Gun: Maverick – Eddie Hamilton

Mejor diseño de vestuario

Babylon – Mary Zophres

Black Panther: Wakanda Forever – Ruth Carter

Elvis – Catherine Martin

Everything Everywhere All at Once – Shirley Kurata

Mrs. Harris Goes to Paris – Jenny Beavan

Mejor maquillaje y peluquería

The Batman – Naomi Donne, Mike Marino y Mike Fontaine

Black Panther: Wakanda Forever – Camille Friend y Joel Harlow

Elvis – Mark Coulier, Jason Baird y Aldo Signoretti

Sin novedad en el frente – Heike Merker y Linda Eisenhamerová

The Whale – Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley

Mejores efectos visuales