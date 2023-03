Chris Rock ya no llora, Chris Rock factura. El comediante estadounidense volvió a comentar acerca de la polémica bofetada que recibió por parte de Will Smith durante la ceremonia de los premios Óscar 2022. Durante su presentación en vivo “Selective Outrage” (“Indignación selectiva” en español) confesó cómo se sintió después y por qué no respondió el golpe. Por supuesto, agregándole su toque de humor.

Recordemos que la situación ocurrió luego de que el protagonista de “La peor semana” y “Son como niños” hiciera una broma incómoda acerca de la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor, la cual es consecuencia de su alopecia.

En abril de 2022, Rock había comentado a TMZ que no planeaba hablar sobre el incidente “hasta que le paguen”. Y así lo hizo, pues ha utilizado la experiencia para crear algunas bromas en varias rutinas de comedia.

La más reciente fue el 4 de marzo de 2023, durante su presentación titulada “Selective Outrage”, la cual fue transmitida por Netflix, y donde habló sobre los motivos por lo que no respondió a la agresión.

Chris Rock recibió un bofetada por parte de Will Smithe durante su monólogo en los premios Óscar el 27 de marzo de 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿POR QUÉ CHRIS ROCK NO RESPONDIÓ LA AGRESIÓN DE WILL SMITH EN LOS PREMIOS ÓSCAR?

Durante su rutina de comedia, Chris Rock bromeó acerca de la bofetada que recibió por parte de Will Smith, a quien le tenía aprecio antes del enfrentamiento. Empezó con algunas bromas, pues el público asistió al show para que le generen algunas carcajadas.

“La gente me pregunta si dolió. Todavía me duele, tengo ‘Summertime’ (una canción de Will Smith publicada en 1991) sonando en mis oídos”, comenzó con el tema.

Posteriormente, comparó las diferencias en las contexturas físicas entre ambos, dando a entender que Will Smith tenía mucha más fuerza que él.

“Él es significativamente más grande que yo, no somos del mismo tamaño. Will Smith hace películas sin camiseta, a mí nunca me verás haciendo una película sin camiseta. Will Smith interpretó a Muhammad Ali en una película, ¿creen que yo audicioné para ese papel? Yo hice a Pookie en ‘New Jack City’, hice un pedazo de maíz en ‘Pootie Tang’”, explicó.

Finalmente, contó la razón por la que no devolvió el golpe a su colega, aunque en realidad se trataba de una broma.

“Porque tengo padres, porque ellos me criaron. ¿Y saben lo que mis padres me enseñaron? No se pelea enfrente de personas blancas”, finalizó.