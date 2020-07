Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith, han estado casados durante 23 años y son considerados una de las parejas más estables de Hollywood. Siempre se les ha visto juntos y felices en diferentes eventos sociales, sin embargo no todo era perfecto en su relación. Este fin de semana, la pareja se volvió noticia mundial luego de que ella reveló que tuvo un romance a escondidas con el rapero August Alsina durante una época crítica en su matrimonio.

En su programa emitido por Facebook, “Red Table Talks”, Jada Pinkett admitió frente a su esposo Will Smith que mantuvo un romance con el cantante August Alsina. La revelación se dio días después que Alsina, de 27 años, diera a conocer públicamente que mantuvo un romance con la actriz. Incluso, dijo que tenía el consentimiento de su esposo, el reconocido actor estadounidense.

Will Smith estuvo casado con la empresaria Sheree Zampino de 1992 a 1995; sin embargo la ruptura de su relación afectó mucho a la estrella de Hollywood. “El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”, señaló (Foto: Instagram)

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo y tú ibas a descubrir cómo ser feliz y yo iba a descubrir cómo ser feliz”, dijo Smith en el programa sobre este complicado momento que vivieron como pareja - y que estuvo a punto de distanciarlos definitivamente - hace más de 4 años.

Esta revelación se volvió tendencia mundial en las redes sociales, donde los usuarios hicieron todo tipo de comentarios sobre la relación de Will Smith y su actual esposa. Sin embargo, esta no es la primera vez que el protagonista de “El príncipe del Rap” atraviesa por una situación así. Will aprendió la dinámica de darse un tiempo en situaciones difíciles luego del fracaso de su primer matrimonio con la actriz y empresaria Sheree Zampino.

MATRIMONIO DE WILL SMITH Y SHEREE ZAMPINO

Sheree conoció a Will en 1991 gracias a un amigo en común. En ese entonces, Smith estaba protagonizando la serie que le dió fama mundial, “El príncipe del Rap”, y Zampino estaba inmersa en el mundo de la moda.

Ambos quedaron flechados rápidamente, por lo que decidieron casarse el 9 de mayo de 1992. Ese mismo año, el 11 de noviembre, la pareja trajo al mundo a un bebé: Willard Christopher Smith III, mejor conocido como Trey; él inspiró y protagonizó el video de la canción “Just the Two of Us”, que Smith lanzó a mediados de los años noventa.

“Fue una de las emociones más extrañas que he tenido. Estábamos comiendo en un restaurante en Nueva York y recuerdo que tuve que levantarme de la cena cuando me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar”, reveló el ganador de cuatro Premios Grammy en el año 1995, cuando se dio cuenta que no era feliz con Zampino.

Sheree conoció a Will en 1991, cuando él protagonizaba la serie que le dió fama mundial, “El príncipe del Rap”, y Zampino estaba inmersa en el mundo de la moda (Foto: Instagram)

Smith reconoció que el fin de su matrimonio con Sheree Zampino fue una de las situaciones más difíciles que enfrentó y que le afectó mucho. Por ese tiempo su hijo tenía dos años y su relación se venía abajo.

“No creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que, si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales”, reconoció Will en una entrevista realizada en junio también para Red Table Talk.

“Con Sheree y con Trey fue un momento muy difícil. El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”, agregó.

Tras quedar separado legalmente, el actor de “Hombres de Negro” de inmediato contactó a su actual pareja: “(Sheree) me pidió el divorcio el día de San Valentín. Me acuerdo de que firmé los papeles de divorcio, salí de ahí y tenía el número de Jada; salí de ahí y llamé a Jada”.

Smith reconoció que el fin de su matrimonio con Sheree Zampino fue una de las situaciones más difíciles que enfrentó (Foto: Instagram)

Pinkett y Will se conocieron a principios de la década de 1990, cuando ella, quien entonces tenía unos 19 años, realizó una audición para unirse a “El Príncipe del Rap”; sin embargo, no fue elegida. Pero el interés entre ambos actores se mantuvo hasta que se casaron en 1997.

Aunque mientras Smith estuvo en su primer matrimonio, nunca tuvieron un acercamiento romántico, apuntó la actriz de The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions en su programa de entrevistas.

Por su parte, Sheree Zampino se volvió a casar en 2007 con el ex corredor de la NFL, Terrell Fletcher, con quien tuvo una hija llamada Jodie. Aunque la pareja se separó en 2014 debido a diferencias irreconciliables.

Actualmente, Will Smith, Jada Pinkett y Sheree llevan una buena relación, lo que ha quedado registrado en fotografías que las celebridades han compartido en sus redes sociales.

Will Smith, Jada Pinkett y Sheree llevan una buena relación (Foto: Instagram)

