En la última celebración de los Premios Oscar 2022, un incidente llamó la atención del público. La estrella de “Soy leyenda”, Will Smith, tomó el escenario para golpear fuertemente el rostro del comediante Chris Rock. El hecho tomó por sorpresa a los presentes, quienes pensaron que se trataba de una broma; sin embargo, segundos después notarían la furia del cantante de rap.

Al recibir la bofetada, el también director de cine retomó la compostura y exclamó impactado “Will Smith acaba de golpearme”, a lo que el público solo atinó a reírse para después quedarse en completo silencio cuando el esposo de Jada Pinkett le gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca!”.

Lo que siguió fue un intercambio de palabras en la que Chris le explicaba que solo era una broma, mientras que Will le exigía que dejara de mencionar a su amada. Frente a la cólera del actor, el pupilo de Eddie Murphy le aseguró que acataría su orden y continuó con la presentación.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar (Foto: Variety)

¿POR QUÉ WILL SMITH ABOFETEÓ A CHRIS ROCK?

Chris Rock subió al escenario de los Premios de la Academia para presentar el premio a la película documental, el guionista dijo algunos comentarios que hicieron reír a la audiencia pero cometió el error de mencionar en uno de ellos a la esposa de Will Smith.

Debido a que el estilo de Jada involucra llevar el cabello rapado, Rock le dijo que no podía esperar para verla en una nueva versión de “G.I. Jane” (el personaje de la cinta lleva el mismo look). En ese momento, todos soltaron carcajadas incluso Will; sin embargo, su esposa lo tomó mal y al él darse cuenta, no tuvo reparos en interrumpir a Chris para abofetearlo.

Will Smith y Jada Pinkett saludan durante su llegada a la ceremonia de los Oscar

¿Por qué se molestó Will Smith?

Si bien a Jada Pinkett le favorece mucho su nuevo estilo, este no fue realizado por placer sino por necesidad. La actriz sufre de alopecia, es decir, la caída excesiva del cabello que causa la calvicie. La fémina ha compartido abiertamente su lucha contra este problema, por lo que la burla del comediante le tocó fibras sensibles.

Las disculpas de Will Smith

De acuerdo al tweet del editor ejecutivo de Variety, Ramin Setoodeh, el ataque no estuvo planeado; así mismo, señaló que el publicista del actor de Hollywood habló con él durante las pausas comerciales, al igual que el productor de los Oscar, Will Packer.

De esta forma, cuando Will se acercó al recibir el premio en la categoría actor principal por su actuación en “King Richard”, entre lágrimas se disculpó con la academia y sus compañeros nominados, pero no con Rock.

“Quiero ser un recipiente para el amor [...] Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, cuidado y preocupación. Quiero disculparme con la academia”, expresó.

“Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. … El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron... de Richard Williams. Pero el amor te hará hacer locuras. … Gracias. Espero que la academia me invite de regreso”, finalizó.