Will Smith es uno de los actores más exitosos de Hollywood. A sus 53 años, es una de las celebridades más reconocidas en todo el mundo por la gran cantidad de personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera artística. Ha sido nominado a cuatro Premios Globo de Oro y a dos Premios Óscar, y ha ganado cuatro Premios Grammy.

Se hizo conocido en el año 1990 cuando protagonizó la serie de televisión “The Fresh Prince of Bel-Air”, que se transmitió durante más de media década (1990-1996) en la NBC y se ha retransmitido de forma permanente en diversas cadenas. A mediados de los años 1990, pasó de la televisión al cine, y actuó en numerosas películas que lograron un gran éxito de taquilla.

En una entrevista para la revista GQ, Will Smith reveló cuál es la peor película en la que ha participado en su extensa carrera, teniendo en cuenta que la estrella de Hollywood actualmente sigue en grandes proyectos y podría arrepentirse de otro más adelante. ¿Qué dijo? Aquí los detalles.

¿CUÁL ES LA PEOR PELÍCULA DE WILL SMITH, SEGÚN EL MISMO ACTOR?

Will Smith tiene una extensa carrera en Hollywood, actuando en un gran número de películas que lo catapultaron a la fama mundial. Forbes lo considera la estrella más financiable de todo el mundo y su popularidad se mantiene vigente, al igual que los largometrajes que se volvieron éxitos de taquilla.

Ha actuado en ocho películas que han generado más de 100 millones de dólares en taquillas estadounidenses, y a su vez, han alcanzado el número uno en su estreno. Sus películas de mayor éxito financiero han sido Bad Boys, Bad Boys 2, Bad Boys forLife Independence Day, Hombres de negro, Hombres de negro II, Hombres de negro III.

También están Yo, robot, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Hancock, Wild Wild West, Enemigo público, El espantatiburones, Hitch, Siete almas, Escuadrón suicida y After Earth.

También recibió elogios de la crítica por sus actuaciones en Ali y en Seis grados de separación. En 2013, adquirió los derechos para Estados Unidos del programa de televisión español El hormiguero, presentado por Pablo Motos.

De las 20 películas de ficción en las que ha actuado en todo el mundo, dieciséis han acumulado ganancias de más de $100 millones cada una, y cinco de ellas obtuvieron más de $500 millones, de los ingresos mundiales de taquilla. A partir del 2014, sus películas han recaudado $600 millones en la taquilla mundial.

Sin duda, Will Smith es una de las celebridades más rentables de Hollywood por el gran éxito que obtienen las películas en las que participa. En entrevista para la revista GQ, el protagonista de “El príncipe del rap en Bel Air” reveló cuál es el peor largometraje en el que ha participado a lo largo de su carrera.

A pesar de dudar un poco en la elección del proyecto, Will Smith afirmó que la peor película en la que ha participado es “Wild Wild West”, donde de paso aseguró que es “una espinita que lleva clavada” porque no le gusta como se ve.

“¿La peor? No lo sé, ‘Wild Wild West’ es una espina que llevo clavada, Verme a mí mismo con chaperreras… Es algo que no me gusta”, dijo Smith sobre la película que salió a la luz en 1999.