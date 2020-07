Will Smith es uno de los actores de Hollywood más queridos en el mundo. Desde sur primeros trabajos en 1985, el también rapero ha sabido ganarse al público. Pero es con “The Fresh Prince of Bel-Air” que su popularidad aumentó considerablemente.

A partir de la serie televisiva más exitosa de los noventas, Will Smith comenzó a aparecer en una serie de ficciones. “Independence Day” (1996) y “Men in Black” (1997) fueron dos de sus éxitos de taquilla.

Sin embargo, para saber de los verdaderos inicios de la carrera de Will, debemos remontarnos a la década de 1980. El actor comenzó en el negocio de la música para abrirse camino en la industria de cine y televisión, apareciendo en ABC Afterschool Special y The Earth Day Special.

Will Smith en "El príncipe del rap" (Foto: NBC)

De allí en más el éxito lo acompañó. Fue nominado para el Óscar al mejor actor, por la película “Ali” (2001) por su interpretación del boxeador Muhammad Ali; y años más tarde por su papel en “The Pursuit of Happiness”.

Lo cierto es que, Will ha sabido cosechar logros por su trabajo. Sin embargo, tuvo una época en la que no apareció en ninguna película, ¿cuál fue la razón? A continuación te lo contamos.

¿POR QUÉ NO APARECIÓ EN NINGUNA PELÍCULA ENTRE 2009 Y 2011?

De acuerdo con los especialistas, Will Smith ha aparecido en al menos una película cada año desde 1996; excepto después de 2008. Ese año fue uno de los más ocupados en la carrera del actor. Smith trabajó como productor en “The Human Contact”, “The Secret Life of Bees” y “Lakeview Terrace”, y protagonizó y produjo “Hancock” y “Seven Pounds”.

Will Smith regresó a las pantallas en 2020 con "Bad Boys for Life" (Foto: IMDB)

Después de eso, la filmografía de Smith salta a 2012, cuando repitió su papel como Agente J en “Men in Black 3”, aunque produjo dos películas entre 2008 y 2012: “The Karate Kid” (protagonizada por su hijo, Jaden Smith) y “This Means War”. Si bien parece extraño que Smith dejó de protagonizar películas en esos años, en realidad tenía buenas razones para tomarse un descanso.

En 2009, Contactmusic informó que Will Smith se tomaría un descanso de la actuación para cuidar a su familia. En ese momento, su esposa Jada Pinkett-Smith estaba trabajando en la serie de televisión de TNT “Hawthorne”, donde interpretó al personaje principal, y Jaden Smith estaba filmando “The Karate Kid” en China. Fue Pinkett-Smith quien reveló que s u esposo decidió quedarse en casa mientras ella y su hijo trabajaban .

Will Smith regresó en 2012 con “Men in Black 3” y volvió a su agenda habitual de aparecer en al menos una película por año. Las producciones que marcaron su regreso fueron: Entre sus obras más notables durante este regreso están “Suicide Squad”, “Bright”, “Aladdin”, “Gemini Man” y “Bad Boys for Life”. Además, Will Smith tiene dos proyectos cinematográficos cercanos: el drama biográfico “King Richard” y “Life in a Year”, producido por él y Jada Pinkett-Smith y protagonizado por Jaden Smith.

El actor Will Smith dejará de lado su carisma para representar una de las historias más crueles de Estados Unidos. (AFP).

