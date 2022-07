Uno de los hechos que más llamó la atención del mundo entero en lo que va del presente año fue cuando Will Smith golpeó en la cara a su colega Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar. El actor de películas como “Soy leyenda” y “Hombres de negro” tuvo esa reacción por una broma del presentador hacia la alopecia de su esposa, la cual no le gustó en lo absoluto.

Por más que haya tenido intenciones de defender a su mujer, su violenta reacción fue mal recibida por los organizadores del evento y la opinión pública en general, así que el artista de 53 años fue el blanco de las críticas, generando una presión mediática que no pudo soportar y lo obligó a alejarse de todo.

Después de lo ocurrido, Will Smith emitió un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse por lo sucedido y luego no volvería a hacer publicaciones en sus redes sociales, pues tomó la decisión de mantenerse solo, lejos de todas las miradas y así recuperarse psicológicamente de todo el estrés que se produjo en él.

Si bien supimos que viajó a India por un tiempo, no se conoció más información al respecto. Lo que sí se conoció es que varios proyectos con él fueron cancelados y otros quedaron en el aire e incertidumbre, siendo un duro golpe económico, trayéndole mayores preocupaciones.

Debido a que ya pasaron algunos meses desde el incidente, muchos de sus fanáticos se preguntan qué es de su vida y, principalmente, cómo se encuentra. Es por ello que, en esta nota, vamos a detallar ese tema, basándonos en unas recientes declaraciones de alguien muy cercano a él.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara durante la ceremonia de los Oscar.

¿CÓMO ESTÁ WILL SMITH?

En una conversación con el medio ET, el actor Kevin Hart, muy amigo de Will Smith, fue preguntado sobre lo que sabe respecto a su colega y no dudó en dar unas declaraciones para dejar en claro que él se encuentra bien y que está haciendo lo que necesitaba y quería, tranquilizando de esa forma a los que querían saber del artista.

“Él se disculpa, ahora está en un mejor lugar, haciendo lo que estaba buscando”, fueron algunas de las palabras que dio Hart al ser preguntado por su amigo cercano.

Del mismo modo, habló sobre lo ocurrido esa noche con Smith y enfatizó en que todas las personas cometen errores y que solo es cuestión de mirar hacia adelante y no quedarse en el pasado.

“Las personas somos humanos y como humanos a veces cometemos errores. Así que no se trata de hablar del pasado, se trata de reconocer el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”, añadió.

Kevin Hart es amigo cercano de Will Smith (Foto: AFP)

¿UNA RECONCILIACIÓN ENTRE WILL SMITH Y CHRIS ROCK?

Kevin Hart expresó también su ilusión de que los dos actores involucrados en ese espectáculo se puedan personar y así sigan caminando adelante con sus carreras, dejando los rencores en el pasado, aunque ello es algo que dependerá de los dos directamente.

“Solo puedo tener la esperanza de que los dos encuentren la manera de encontrar algo de consuelo en eso y lo superen. Me encanta ver a la gente mejor”, comentó Hart.