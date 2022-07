¿Qué pasó con Will Smith y una botella de agua? Una imagen ha generado polémica en las redes sociales luego que el actor de Hollywood reapareciera tras varios meses de silencio. En esta ocasión Smith se disculpó con el humorista Chris Rock a quien abofeteó en los premios Oscar en marzo del 2022, pero algo llamó la atención.

El actor Will Smith fue protagonista de uno de los momentos que quedaron en la historia de Hollywood cuando, en marzo del 2022, durante la edición 94 de los Premios Oscar no aguantó las frases pronunciadas por Chris Rock quien bromeó sobre la alopecia de la que padece Jada Pinkett-Smith, esposa del recordado Príncipe del rap.

Will Smith abofeteó al humorista frente al público asistente y ante los miles de espectadores que veían con atención la realización del evento a través de la televisión. Esto le costó una drástica sanción al actor de “Soy Leyenda” lo que provocó su alejamiento de Hollywood durante los próximos 10 años.

Pero luego de varios meses Will Smith reapareció nuevamente, pero esta vez lo hizo mediante sus redes sociales para pedirle las disculpas del caso a Chris Rock luego de lo sucedido.

El video pudo ser visto el pasado 29 de julio a través de las redes sociales del actor de cine, pero lo que también llamó la atención de los usuarios fue un objeto muy peculiar. Se trataba de una botella de agua. ¿Qué pasó?.

Así fue el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock. (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿POR QUÉ UNA BOTELLA DE AGUA CAUSÓ POLÉMICA EN EL VIDEO DE WILL SMITH?

“It’s been a minute...Over the last few months, I’ve been doing a lot of thinking and personal work”, fueron las primeras frases que se pueden leer en el video de Will Smith que publicó en sus redes sociales.

Tras ello, el actor se auto realiza algunas preguntas para luego pasar a contestarlas mirando directamente a la cámara.

“¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Estaba abrumado por este punto; estaba todo borroso”, indicó.

Pero muy aparte de expresarse respecto al hecho ocurrido con Chris Rock también llamó la atención un objeto que aparece a su costado. Se trata de una botella de agua cuyo empaque es de color celeste y donde se pudo leer Just Water.

Según el portal People en español, esta importante marca fue fundada por su hijo Jaden con la ayuda de sus padres en el 2015 y la finalidad del producto es que sea un agua con conciencia ecológica.

¿WILL SMITH HIZO PUBLICIDAD A JUST WATER?

Los usuarios de las redes sociales se pronunciaron respecto al video de Will Smith donde aparece junto a la botella de agua de la marca Just Water.

En ese sentido, algunas personas en redes sociales señalaron que este es un acto de autopromoción en lugar de una verdadera disculpa, según informó People en español.

Will Smith y la botella de Just Water (Foto: Will Smith/Facebook)

FICHA PERSONAL DE WILL SMITH