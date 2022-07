Cuando Will Smith se levantó de su asiento en la última edición de los Premios Oscar y agredió a Chris Rock, el mundo entero quedó conmocionado, pero sus actos no solo quedarían allí, pues la vida del actor de “Hombres de negro” no volvería a ser la misma debido a que una lluvia de críticas le cayó encima, convirtiéndose probablemente en los golpes más duros que recibió en su carrera profesional.

Asediado por todo lo que había sucedido aquella noche, Smith se alejó de todo el mundo, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de todo lo que le recordaba aquel incidente. Lo único que se sabía al respecto era que estaba meditando acerca de lo que había pasado y se encontraba muy arrepentido por sus acciones.

Meses después de ese triste episodio en su vida, este viernes 29 de julio Will Smith sorprendió al mundo entero al regresar a sus cuentas de redes sociales para publicar un video, en el que aparece sentado delante de una cámara, explicando algunos detalles de lo ocurrido, pero, sobre todo, pidiéndole disculpas a su colega y amigo por haberlo abofeteado.

Con una duración de cinco minutos, el video muestra varias declaraciones del actor estadounidense, así que en esta nota nos tomamos el tiempo de contar y explicar lo que ha dicho. Es por ello que te recomendamos seguir con la lectura del presente artículo, más aún si eres fanático de alguno de los artistas implicados.

Vale precisar que el formato del video es simple, como si fuera una entrevista, aunque en esta oportunidad, según lo expresado por el artista, las preguntas han sido hechas por el público mismo, el cual ha expresado sus dudas a lo largo de todos estos meses a través de las plataformas digitales.

Will Smith golpeó a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

WILL SMITH LE PIDE PERDÓN A CHRIS ROCK

La primera pregunta que le hacen a Will Smith es sobre su discurso cuando fue reconocido esa noche como el mejor actor al llevarse una estatuilla, pues allí no menciona alguna disculpas a su colega, a quien ya había golpeado unos minutos antes.

Según lo que cuenta el estadounidense de 53 años, todo lo que pasó en esa noche está muy confuso en sus recuerdos, pero aprovechó el momento para hablarle directamente a Chris Rock y pedirle disculpas por su actitud.

“Todo está confuso y difuso en ese punto. Me comuniqué con Chris y el mensaje que me devolvió es que no estaba listo para hablar y cuando lo esté, él se va a acercar. Entonces, te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para conversar”, dijo Smith.

TAMBIÉN LE PIDE PERDÓN A LA MADRE DE CHRIS ROCK

Teniendo en cuenta que, en una entrevista, la madre de Chris Rock aseguró que haber golpeado a su hijo fue como agredirla a ella y a su familia entera, Will Smith decidió extender sus disculpas a ella y a todos lo que se sintieron afectados con su mal comportamiento.

“Quiero disculparme con la madre de Chris. No me di cuenta y no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con su familia, en especial con Tony Rock, con quien tuvimos una gran relación y esto probablemente sea irreparable”, añadió.

WILL SMITH CONDENA SU VIOLENTA REACCIÓN

Aunque en ese momento creyó que lo mejor era subirse al escenario y defender a su esposa mediante una agresión física, Will Smith es consciente de que ello no fue correcto, así que ahora aprovechó su video para dejarlo en claro.

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y comprendiendo los matices y complejidades de ese momento. No voy a hablar de todo eso ahora, pero puede decirles que no hay parte de mí que piense que esa fue la manera correcta de comportarme. No hay parte de mí que considera que esa es la forma óptima de manejar una falta de respeto”, agregó.

JADA PINKETT SMITH NO TUVO LA CULPA

Muchos creen que Jada fue la culpable de las acciones de Will Smith al haberle ordenado, presuntamente, que haga algo para que Chris Rock detenga sus bromas, lo cual fue desmentido por el mismo actor de “En búsqueda de la felicidad”.

“Hice mi elección por mi cuenta, basándome en mis experiencias y en mi relación con Chris. Ella no tiene nada que ver con eso. Lo siento, amor. Quiero disculparme con mi familia y con mis hijos”, argumentó.

Will Smith y Jada Pinkett en los Premios Oscar 2022 (Foto: Angela WEISS / AFP)

¿QUÉ DIJO SOBRE LAS PERSONAS QUE SE SIENTEN DEFRAUDADAS?

Luego de sus acciones, hubo una gran cantidad de sus fanáticos, quienes no dudaron en mostrarse inconformes por ello. Sin embargo, lo que más le chocó fue cuando varios de ellos afirmaron sentirse defraudados.

“Defraudar a las personas es mi principal trauma. Odio cuando las personas se sienten mal. Eso me daña emocionalmente porque hay quienes tienen una impresión de mí. Estoy profundamente arrepentido y avergonzado de mí mismo. Cometí un un error y estoy tratando de no sentirme un pedazo de m... Si, se mantienen ahí, podremos ser amigos de nuevo”, finalizó.