La actriz Jada Pinkett Smith se encuentra en el ojo de la tormenta tras la ventilación de algunos de los secretos de su libro de memorias “Worthy”, pues en dicho material biográfico revela algunos detalles de su separación del icónico Will Smith desde hace 7 años. En ese sentido, la estrella de “The Matrix Resurrections” soltó algunos de los episodios más surreales junto a otra estrella de Hollywood: una invitación del comediante Chris Rock.

Parece que las memorias de Jada Pinkett Smith seguirán dando de qué hablar al respecto tras su publicación a mediados de octubre, pues además de confirmar su separación con Will Smith, la experta en artes escénicas dejó en claro algunos otros episodios a lado del reconocido histrión norteamericano.

Eso sí, nadie esperaba que Pinkett Smith, de 52 años, confesara que el humorista Chris Rock, quien fuese bofeteado por el protagonista de “El príncipe del rap” en la gala de los Óscar 2022, la invitara a salir años previos a su separación.

Will Smith y Jada Pinkett se habrían separado hace más de 7 años (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿Quieres conocer más de esta bomba que sacudirá Hollywood por completo? Pues, sigue aquí para conocer más detalles de este secreto que seguro traerá más de una teoría en redes sociales.

JADA PINKETT SMITH, ¿FUE INVITADA A SALIR CON CHRIS ROCK?

En diálogo con la revista People, la oriunda de Baltimore tocó el tema de los rumores de separación que normalmente ocurrían en torno a su relación con Will Smith. Fue ahí que la histrionisa indicó que cierta ocasión recibió la llamada del célebre humorista y presentador de televisión, Chris Rock.

“Creo que todos los veranos salían los reportes de que Will y yo nos íbamos a divorciar. Y ese verano en particular Chris me llamó y básicamente me dijo: “Me encantaría invitarte a salir”. Y yo le dije: “¿Qué quieres decir?” Él me dijo: “Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?”, puntualizó Jada Pinkett al citado medio.

En esa línea, la también actriz de doblaje de Gloria en “Madagascar” añadió que se encargó de aclararle a Rock todos los rumores de divorcio entre ella y Smith, a lo que el también guionista atinó a disculparse por la invitación: “Yo dije: “No, Chris, esos son sólo rumores”. Estaba horrorizado, se disculpó mucho y eso fue todo”.

La actriz sufre de alopecia y caída de cabello (Foto: Jada Pinkett Smith/Instagram)

Vale aclarar que la química y cercanía entre Jada y Chris data desde las grabaciones de”Madagascar”, franquicia animada que narra las aventuras de un grupo de zoológicos por el mundo. Por tal motivo, es entendible que exista cierto respeto entre dos íconos del sétimo arte.

JADA PINK Y CHRIS ROCK ¿SIGUEN SIENDO AMIGOS?

Si bien existió cierta armonía entre estos dos famosos, debemos aclarar que todo indicio de amistad entre ellos parece haberse visto extinto luego del golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock durante la gala de los Óscar 2022. En aquella noche de gala, el humorista de 58 años bromeó con la alopecia de la actriz, hecho que desencadenó la furia de su marido en vivo y en directo.

El golpe de Will Smith a Chris Rock fue uno de los escándalos mundiales del 2022 (Foto: AFP)

Desde aquel incidente, Jada Pink señaló que no ha entablado diálogo o comunicación con Chris Rock, aunque enfatizó que no guarda rencor alguno con él “Aquí está mi deseo: Sólo espero que se aclaren todos los malentendidos en torno a esto, y que pueda haber paz”, dijo.

LO QUE SE SABE DEL LIBRO “WORTHY”

People en español adelantó que el próximo 17 de octubre será la fecha de lanzamiento del libro “Worthy” donde la actriz y exesposa de Will Smith contará detalles de su vida personal.

Además, se indicó que uno de los temas que se podrán ver en este ejemplar es el matrimonio que sostuvo con Will Smith. Lo cierto es que la pareja siempre demostró que aún seguían juntos, pues no mostraron signos de alejamiento.

“No estábamos listos (para anunciarlo) (…) Aún estábamos tratando de ver entre los dos cómo seguir siendo socios”, agregó.

