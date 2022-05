¿Cómo se conocieron Jada Pinkett Smith y Tupac Shakur? No es ningún secreto del matrimonio abierto que tiene Will Smith con su esposa. El actor, que fue retirado de la Academia por golpear a Chris Rock en los Óscar, ha dado más detalles de lo que fue la relación que mantuvieron Jada y el fallecido rapero, uno de los íconos de Estados Unidos en la música.

Después del castigo y las consecuencias que ha traído su conducta en la última gala de los Óscar, el público ha seguido más de cerca las revelaciones que Will Smith hizo en su libro de memorias titulado “Will”.

Ese producto comercial, además, ha sido uno de los más rentables entre tantas malas noticias para el ganador de la estatuilla dorada por “King Richard”. En uno de los pasajes de ese libro, la estrella del “Príncipe del Rap en Bel-Air” dio detalles de cómo era el vínculo entre Jada y Tupac.

¿Fueron novios? ¿Cómo se conocieron? El mismo actor explica el tipo de acercamiento que tenían su esposa y el legendario rapero que murió a los 25 años. Fue una mirada en retrospectiva sobre cómo él miraba, en ese entonces, la conducta de su esposa.

¿DE QUÉ FORMA SE CONOCIERON JADA PINKETT SMITH Y TUPAC SHAKUR?

Jada Pinkett Smith y Tupac Shakur se conocieron cuando estudiaron juntos en la Escuela de Artes de Baltimore, durante la década de los 80. De inmediato, se hicieron amigos muy cercanos y no mantuvieron una relación más íntima, de acuerdo a lo que contó Will Smith en sus memorias “Will” y las declaraciones de su esposa a diversos medios.

Jada manifestó que, sin bien eran “dos jóvenes con sentimientos muy fuertes”, nunca llegaron a tener intimidad porque “no había química física entre nosotros”. Así lo contó la esposa de Will Smith en una entrevista con Pop Sugar, donde calificó de su amistad con Tupac como “preciosa”.

Agregó que sí, en un momento, ella le dijo que lo besara para ver “cómo va esto”, pero todo resulto mal, “repugnante para los dos”. Por ello, la historia de Jade y Tupac solo estuvo en el plano de la amistad.

Esto también lo confirmó Will en su libro, donde recalcó sus celos hacia la relación que ellos mantenían y cómo se sentía menos por la figura del rapero, que se encontraba en su mejor momento. “Odiaba no ser lo que él era en el mundo y sufría celos: quería que Jada me mirar así”, contó el actor estadounidense. “La forma en que Jada amaba a 2Pac me hizo incapaz de ser su amigo. Yo era muy inmaduro”, agregó.

¿CÓMO AGRADECIÓ WILL SMITH SU PRIMER ÓSCAR?

Por otro lado, a pesar del escándalo con Chris Rock, tras una reñida competencia, el actor Will Smith obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor actor gracias a su trabajo en “King Richard”. Tras ser anunciado como ganador, ofreció un emotivo discurso de agradecimiento.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea este mundo. (…) Yo sé que esta sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti en este negocio, debes tener personas que te falten al respeto, debe sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Richard Williams me dijo, en tu momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuándo viene el diablo”, señaló el actor entre lágrimas al recibir el premio.

¿QUÉ SE SABE DE LA FORTUNA DE WILL SMITH?

También muchos se han preguntado si lo sucedido con Chris Rock mermará la fortuna de Will Smith. El patrimonio del actor asciende a un aproximado de 350 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de Celebrity Net Worth, un portal especializado en calcular el patrimonio de celebridades, actores y otras figuras importantes en el plano económico.

Su dinero ha crecido, sobre todo, por lo que recibe debido a “El príncipe del Rap”. Por esta recordada serie ha ganado $ 40 millones anuales. Además, por “King Richard”, el intérprete no solo recibió un Óscar sino que también 40 millones de dólares. De igual manera, 35 millones por “Bright” de Netflix.

También ha ganado 80 millones de dólares por “Hombres de negro 3″; 28 millones por “Yo, Robot” y 25 millones por “Soy Leyenda”. Al año, según el mencionado portal, tiene una ganancia entre 40 y 80 millones de dólares.

