No hay duda que en los últimos años Will Smith y su matrimonio con Jada Pinkett han estado en el ojo de la tormenta a causa de muchas polémicas que hasta hoy se recuerdan como cuando ella reveló que le fue infiel a su esposo y recientemente cuando el actor golpeó a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar porque haberle hecho una broma a su pareja.

Además, también se conoció hace poco que ella no quería casarse con Will Smith, lo cual ha sido algo muy sorprendente, pues todos creían que su amor siempre fue muy fuerte desde que se conocieron. Todos estos detalles han hecho que la gente quiera saber más detalles sobre Jada.

Es por ello que en esta oportunidad recordaremos unas declaraciones antiguas, en las que Jada Pinkett Smith reconoció unas adicciones que ha tenido cuando era joven. las cuales despertaron mucho la atención del público por aquel entonces.

Jada Pinkett habló hace unos años acerca de sus adicciones de joven (Foto: Valerie MACON / AFP)

LAS ADICCIONES QUE TUVO JADA PINKETT SMITH DE JOVEN

En 2019, Jada Pinkett Smith dio una entrevista para Entertainment Tonight, en la que contó que cuando era joven era adicta a las drogas y no solo a eso, pues también había desarrollado un gusto continuo por las relaciones sexuales.

Según lo que afirmó por aquel entonces, probaba cualquier tipo de sustancias que le fueran posible, lo cual calificó de forma negativa, pero aún hay otra adicción que la marcó mucho más.

LA OTRA ADICCIÓN DE JADA PINKETT SMITH

Con el objetivo de dejar su adicción por las relaciones sexuales, la esposa del actor Will Smith aseguró que se refugió en la pornografía, pero en vez de ayudarla la perjudicó debido a que empezó a gustarle mucho ese contenido para adultos.

Esto hizo que ella consuma en reiteradas oportunidades las imágenes de grueso calibre y cuando se dio cuenta dle peligro, ya era muy tarde y le costó mucho salir de allí.

“Lo que hacía era poco saludable, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, había llegado a consumirla hasta cinco veces al día. Quería practicar la abstinencia y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, confirmó.