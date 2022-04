¿Qué sucedió entre Will Smith y sus hijos? Muchos se han preguntado cuál es la relación que mantiene el actor ganador del Óscar con sus herederos, sobre todo después del incidente en la última gala de premios con Chris Rock. Aquí te contamos más si el protagonista de “Soy leyenda” es cercano o no a Jaden, Willow y Trey Smith.

El 2022 pudo haber sido el año de consagración de Will en su carrera como actor. A pesar de sus éxitos como “El Príncipe del Rap en Bel-Air” y “Hombres de Negro”, la carrera de la estrella iba en un natural descenso.

Sin embargo, hubo varios despuntes en su prolífica trayectoria, como “En búsqueda de la felicidad”. Taquillazos, fracasos y escándalos mediáticos con su esposa Jada Pinkett Smith han sido el resumen de su carrera en las últimas décadas.

Así, su papel en “Rey Richard: Una familia ganadora” podía haber sido un nuevo comienzo para Will Smith. Pero la noche de su primer Óscar se convirtió en el golpe que le propinó a Chris Rock, quien momentos antes hizo una “broma” sobre la salud de Pinkett-Smith. Con disculpas, castigos por parte de la Academia y críticas en redes, el actor se ha alejado del ojo público. ¿Lo mismo ha pasado con su familia?

La familia de Will Smith en un evento público. (Foto: AFP)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE WILL SMITH MANTIENE CON SUS HIJOS?

A pesar del ojo mediático, la relación de Jaden, Willow y Trey con Will Smith es muy cercana. Tras el incidente con Chris Rock, el primero tuiteó un corto pero contundente mensaje de apoyo a su padre. Lo cierto es que, desde antes, el actor ha llevado a sus hijos por un camino de cariño mutuo.

Aunque no siempre fue así. Trey, por ejemplo, era el típico hijo rebelde cuando Will se divorció de Sheree Zampino, la madre del primogénito Smith. Sin embargo, las diferencias se fueron solucionando entre ellos, hasta el punto de que el joven se lleva muy bien con sus hermanos. Su perfil, no obstante, es distinto al de su familia: el prefiere mantener perfil bajo.

Mientras que, con Willow y Jaden, la situación es similar. Con el segundo, ha sido tan buena la cercanía hasta el punto de que compartieron trabajo en la famosa película “En busca de la felicidad” en 2006. El joven hizo una carrera como actor al estar en “El día que la tierra se detuvo” y “The Karate Kid” de 2010.

Por su parte, Willow participó de “Madagascar 2″ como la hija de Gloria. Pero su papel artístico más importante lo ha hecho en la música. A ella se le conoce más por su faceta de cantante. Y, según videos de sus redes sociales, todavía mantiene una sólida conexión con sus otros hermanos y su padre.

Will y Trey Smith fotografiados abrazados. (Foto: Trey Smith / Instagram)

¿CÓMO AGRADECIÓ WILL SMITH SU PRIMER ÓSCAR?

Además, a pesar del escándalo con Chris Rock, tras una reñida competencia, el actor Will Smith obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor actor gracias a su trabajo en “King Richard”. Tras ser anunciado como ganador, ofreció un emotivo discurso de agradecimiento.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea este mundo. (…) Yo sé que esta sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti en este negocio, debes tener personas que te falten al respeto, debe sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Richard Williams me dijo, en tu momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuándo viene el diablo”, señaló el actor entre lágrimas al recibir el premio.

Will Smith posando alegre con su primer Óscar. (Foto: AFP)

¿QUÉ SE SABE DE LA FORTUNA DE WILL SMITH?

Por otro lado, muchos se han preguntado si lo sucedido con Chris Rock mermará la fortuna de Will Smith. El patrimonio del actor asciende a un aproximado de 350 millones de dólares, de acuerdo a las estimaciones de Celebrity Net Worth, un portal especializado en calcular el patrimonio de celebridades, actores y otras figuras importantes en el plano económico.

Su dinero ha crecido, sobre todo, por lo que recibe debido a “El príncipe del Rap”. Por esta recordada serie ha ganado $ 40 millones anuales. Además, por “King Richard”, el intérprete no solo recibió un Óscar sino que también 40 millones de dólares. De igual manera, 35 millones por “Bright” de Netflix.

También ha ganado 80 millones de dólares por “Hombres de negro 3″; 28 millones por “Yo, Robot” y 25 millones por “Soy Leyenda”. Al año, según el mencionado portal, tiene una ganancia entre 40 y 80 millones de dólares.

Will Smith no fue el único en causar asombro en los espectadores de Los Oscars 2022. Así como él, otros artistas dieron que hablar en su tiempo por acciones poco comunes que se quedarán en la memoria de los fans por siempre. Revive estos momentos en este recuento.