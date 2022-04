Tras el escándalo que se vivió en los Premios Óscar 2022, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock por hacer una broma de su esposa, un nuevo personaje ha decidido tocar las fibras sensibles de la estrella de Hollywood con el lanzamiento de un tema musical que estaría relacionado a Jada Pinkett Smith y la aventura extramatrimonial que tuvieron.

La persona en cuestión es August Alsina, un músico cuyo nombre saltó a la fama el 30 de junio de 2020, cuando afirmó que Will Smith le concedió permiso para tener una relación romántica con su esposa Jada. Estas declaraciones tomaron por sorpresa al público, pues hasta ese momento se creía que los Smith tenían una de las relaciones más sólidas del medio artístico.

Un día después de la revelación de Alsina, el representante de Pinkett negó todo; sin embargo, todo cambió el 10 de julio de ese mismo año, cuando la madre de Jaden y Willow confirmó en un episodio de su programa de entrevistas ‘Red Table Talk’ haber tenido una relación de cuatro años y medio cuando se distanció de su actual esposo.

Jada Koren Pinkett-Smith ​ es una actriz, productora, directora, cantante, compositora y empresaria estadounidense (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿QUIÉN ES AUGUST ALSINA?

August Anthony Alsina nació el 3 de septiembre de 1992 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Su vida ha estado teñida por la tragedia, creció con un padre y padrastro adictos al crack, y aunque se mudó después del huracán Katrina en 2005 para tener un mejor futuro, al poco tiempo llegó la noticia de la muerte de su progenitor y no pasó mucho para que tuviera problemas con su madre y fuera echado de casa.

En 2010 enfrentó la muerte de su hermano mayor, Melvin La’Branch III, quien fue asesinado a tiros. Este evento marcó su vida e hizo que se mudara a Atlanta, donde se dedicó de lleno a la música.

August Alsina se volvió tendencia en redes sociales tras conocerse del romance que tuvo con Jada Pinkett (Foto: August Alsina / Instagram)

Su carrera musical

Aunque no proviene de una familia de músicos, Alsina tiene una fuerte pasión por ese arte que lo llevó a mostrar sus pininos por medio de YouTube en 2007, cuando solo tenía 14 años. Su género musical es el R&B, aunque a veces lo fusiona con hip-hop, y sus influencias musicales son Chris Brown, Usher y Lyfe Jennings.

En 2012, lanzó su primer mixtape titulado ‘The Product’, seguido de ‘The Product 2′ y ‘Downtown: Life Under the Gun’. Uno de sus trabajos más populares tuvo lugar en 2020, cuando publicó su tercer álbum ‘The Product III: State of Emergency’, junto a un tipo de documental de cinco partes que detalla sus experiencias de vida, familia y salud, así como su affaire con la actriz Jada Pinkett Smith.

La enfermedad autoinmune que padece

En 2017, August reveló que sufre de una grave enfermedad autoinmune que ataca su hígado. Este padecimiento le ha causado diversos problemas, como la vez que colapsó mientras daba un concierto en 2014. Así mismo, cinco años después usó sus redes sociales para contar que fue hospitalizado luego de sufrir una pérdida de movilidad.

“Estamos haciendo un montón de pruebas y dicen que tengo algunos nervios dañados en todo el cuerpo”, escribió.

Su relación con Jada Pinkett Smith

Después de que Jada confirmó los hechos, calificó lo suyo como “un tipo diferente de enredo”. Aunque el músico dijo que tenía el permiso de la familia para contar la relación, Jada y Will lo negaron, pero después afirmaron (Jada) que quizá Alsina lo percibió como un permiso porque ellos “se separaron amigablemente”.

Sobre esta etapa, la fémina afirmó que quería “curar” al joven, sin embargo, pronto se dio cuenta que primero debía ver por sí misma. Por su parte, en 2020 August lanzó el tema “Enredos”, donde expresa: “Dejaste a tu hombre solo para estar conmigo y romper su corazón”, haciendo alusión a su historia de amor.

¿CÓMO SE CONOCIERON AUGUST ALSINA Y JADA PINKETT SMITH?

El cantante conoció a la actriz en 2015, durante el concierto de sus hijos en Londres, y allí se hicieron amigos. Un año atrás, Alsina inició una adicción a los analgésicos después de caerse del escenario, lo que le contó a Jade, de cierta forma, pidiendo ayuda. La esposa de Will Smith descubrió que estaba abusando de Percocet y se comprometió a ayudarlo, pero no contaron con que poco a poco su relación se tornaría romántica.