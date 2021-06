“American Horror Story” se ha caracterizado por la forma en que cada temporada aborda una temática diferente con nuevos personajes y formas de narrar sus historias, lo cual ha dado como resultado que algunas entregas sean bien recibidas por los fanáticos y otras no tanto.

El creador de la serie, Ryan Murphy, sorprendió a los seguidores de la serie cuando en el año 2016 presentó “Roanoke”, su temporada más experimental hasta el momento. Esta entrega tiene un formato de documental que presenta una recreación dramatizada de los sucesos sobrenaturales que aborda.

Sarah Paulson, actriz recurrente dentro de la producción de FX, se ha sincerado con el público al revelar cuál de las nueve temporadas de “American Horror Story” emitidas hasta el momento, no le gustó. ¿Qué más dijo? Aquí los detalles.

“AMERICAN HORROR STORY”: POR QUÉ A SARAH PAULSON NO LE GUSTÓ ROANOKE

A lo largo de sus nueve temporadas, “American Horror Story” nos ha presentado a un increíble elenco que sorprende en cada nueva entrega con nuevos personajes. Sin embargo, pocos son tan icónicos como Sarah Paulson, quien se corona como la verdadera reina del universo creado por Ryan Murphy.

La actriz ha aparecido en “American Horror Story” desde que se estrenó en 2011, excepto la última entrega de la ficción. Sin embargo, Sarah Paulson regresará para la décima temporada de la serie, “Double Feature”, que cada vez está más cerca.

Para promocionar su participación en la nueva temporada, Sarah Paulson conversó en el podcast “Awards Chatter” de The Hollywood Reporter. En la conversación, la actriz confesó que no es fanática de todas las entregas y que una en específico no le gustó para nada.

“No me importó para nada esta temporada”, dijo Sarah Paulson en referencia a la sexta temporada, titulada “Roanoke”. Esta entrega es considerada una de las más controversiales de “American Horror Story”, ya que el creador experimentó mucho con la forma de contar las historias y el resultado no fue del agrado de todos.

A lo largo de “Roanoke”, Sarah Paulson interpretó tres personajes distintos: Shelby Miller, Andrey Tindall y Lana Winters, esta última apareciendo en las temporadas de “Asylum”, y con una mención especial en “Cult”.

“Me sentí tan decepcionada por toda la experiencia. Me sentí realmente atrapada por mi responsabilidad y mi obligación contractual de hacer American Horror Story. Por mucho que sea mi hogar, y siempre lo he amado, fue la primera vez que sentí que desearía haber ido con [el creador de la serie Ryan Murphy] y haber dicho: ‘Por favor, déjame sentarme aquí’”, afirmó.

Esta no es la primera vez que algún actor de “American Horror Story” comparte pensamientos poco favorables sobre una temporada determinada. Durante una entrevista de 2019 con Gold Derby, Jessica Lange reveló que no era la mayor fan de Coven.

“Me sorprendió ese año obtener el Emmy por ese papel”, dijo Lange sobre su interpretación de Fiona Goode. “La parte estaba muy bien escrita. No me gustó en particular toda la configuración, la temporada y la historia que estábamos contando. No era mi favorito”.