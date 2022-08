El pasado 26 de agosto, Netflix anunció el estreno de “Amor adulto”, una cinta danesa de suspenso y crimen que explora las más bajas pasiones de una pareja que busca superar el engaño, incluyendo asesinar a la amante de uno de ellos.

La cinta, basada en “Till Death Do Us Part”, la novela de Anna Ekberg, mantiene como una de sus características principales la escalada en la intensidad de la trama, pues inicia con la feliz noticia de que su hijo ha superado una dura enfermedad y finaliza con una terrible muerte que, aparentemente, queda impune.

Uno de los factores que ha resultado en un éxito para la cinta es la inclusión de actores daneses encabezados por Dar Salim y Sonja Richter.

ACTORES DE “AMOR ADULTO”

Dar Salim es Christian

En la cinta, tras superar la enfermedad de su hijo, intenta abandonar a su esposa por su amante, algo que se verá frustrado por su compañera. Al intentar asesinarla, termina acabando con otra mujer, persiguiéndolo hasta el final de la cinta.

Salim ha participado en series como The Devil’s Double (2011), Game of Thrones (2011), Darkland (2017) y Boys (2022).

El actor Dar Salim en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

Sonja Richter es Leonora

Es la esposa de Christian, de quien sospecha que la engaña, por lo que le tiende una trampa para que asesine a una mujer inocente. Una vez en sus manos, el hombre no tiene otra opción que matar a su amante y quedarse con Leonora, algo que termina por hacer.

Richter ha sido parte de Open Hearts (2002), Cecilie (2007), Department Q: The Keeper of Lost Causes (2013), The Homesman (2014) y West of Liberty (2019).

Leonora en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

Sus Wilkins es Xenia

Es trabajadora de “Kolibri Architects”, la empresa donde se encuentra su amante Christian, con quien espera iniciar una relación formal una vez que abandone a Leonora.

Wilikins tambien ha aparecido en Perfekte steder, Gidseltagningen (2017), Domino (2019), Mellem os (2019) y Fixer (2021).

Sus Wilkins como Xenia en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

Mikael Birkkjær es Holger

Es el detective danés que debe investigar la desaparición de Xenia y el asesinato de una mujer inocente. Sabe que Christian oculta algo, pero no encuentra forma de probarlo.

El actor fue incluido en Aftermath (2004), Forbrydelsen (2009), Borgen (2010), Something’s Rockin’ (2017) y Baby Fever (2022)