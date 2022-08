Una nueva película se ha estrenado en Netflix el pasado 26 de agosto y esta no es otra que “Amor adulto”, la cinta danesa dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg y basada en la novela “Till Death Do Us Part” de Anna Ekberg.

Conocida en inglés como “Loving Adults”, esta producción tiene a los actores Lars Ranthe, Dar Salim y Sonja Richter en su elenco principal y narra la historia de una pareja que parece estar viviendo una vida perfecta después de que su hijo sea declarado sano tras padecer una enfermedad prolongada.

ATENCIÓN SPOILER. Luego de verla, quizá algunos se quedaron con dudas sobre el cierre de la narración. Por ello, en las siguientes líneas, conoce el final explicado (’ending explained’) de la película de Netflix “Amor adulto”.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE LA PELÍCULA “AMOR ADULTO”?

Viviendo en un matrimonio sin amor, Christian planea dejar a su esposa por Xenia, su amante. Al descubrirlo, Leonora no permitirá que los sacrificios que ha hecho por su familia no tengan valor, por lo que lo amenaza.

Frente a esto, Christian intenta matarla, pero no tiene éxito (atropella a la mujer equivocada, una madre de tres hijos con la misma polera roja de su esposa). Leonora, entonces, le confiesa que mató a su novio de la secundaria al enterarse que la engañaba, por lo que lo obligará a matar a Xenia. Al no poder hacerlo, es su esposa la que comete el crimen por su cuenta.

Imagen promocional de "Loving Adults" (Foto: Netflix)

Al día siguiente, los vecinos denuncian un robo en casa de Xenia. En ese sentido, los detectives no encuentran el cuerpo ni la evidencia, debido a que ambos retiraron el cadáver y limpiaron muy bien la escena del crimen. Tras el asesinato, la pareja se dispone a encender una fogata en medio del lago, durante las celebraciones por el solsticio de verano. Allí descubrimos que utilizan el fuego para deshacerse del cuerpo en su totalidad.

Finalmente, al cumplir su cometido, ambos se mudan debido a lo riesgoso que implica su permanencia en el lugar: el detective sospecha y no quieren ser atrapados.

Leonora en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DEL FINAL DE LA PELÍCULA “AMOR ADULTO”?

1. ¿Por qué quemaron el cuerpo de Xenia?

La pareja decidió poner el cuerpo de Xenia en la hoguera, con el fin de no enterrarlo. Hacerlo implicaba que alguien lo encontrara con mayor facilidad, por lo que quemaron el cadáver antes de que los perros rastreadores pudieran encontrarlo en la hoguera.

Sus Wilkins como Xenia en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

2. ¿El plan de Leonora funcionó?

Podría decirse que el plan de Leonora sí funcionó. Ella y Christian están involucrados en un crimen, por lo que su unión ya es para siempre. Ahora él no tendrá la oportunidad de dejarla, pues sabe su más grande secreto y ya ha demostrado que no tiene límites.

Leonora en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

3. ¿Por qué Christian no fue arrestado?

Si bien la policía sospechaba de Christian, nunca pudieron arrestarlo. Debido a su forma de actuar tan sospechosa, las autoridades creían que Xenia había sido asesinada luego de que mantuviera relaciones sexuales con el hombre, por lo que ocultaron el cadáver para no encontrar su ADN. Lamentablemente, sus esfuerzos por encontrarla fueron en vano.

Christian en "Loving Adults" (Foto: Netflix)

4. ¿Dónde quedaron los últimos huesos de Xenia?

Los últimos huesos de Xenia, aquellos que no pudieron eliminarse tras la hoguera, fueron arrojados al fondo del lago. Así, es probable que una próxima investigación pueda descubrir estos restos.