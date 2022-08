A través de dos temporadas, “Control Z” se convirtió en una de las series más populares de Netflix, colocándose en la lista de las más vistas en varios países de América Latina y reafirmando la carrera de jóvenes actores.

La producción, dirigida por Alejandro Lozano y Bernardo de la Rosa, se centra en los estudiantes del Colegio Nacional, quienes son chantajeados por un hacker anónimo que expone sus secretos, mientras deben afrontar el acoso de una secta formada por los integrantes de la institución.

La serie resultó un éxito gracias a la tensión que generaban los personajes, algunos de los cuales regresaron en la tercera temporada para apoyar a los protagonistas luego del fallecimiento de miembros importantes de la institución.

"Control Z" se estrenó el pasado 6 de julio y se metió en el Top 10 de las más vistas (Foto: Netflix)

DIANA CARREIRO EXPLICA EL ÉXITO DE “CONTROL Z” EN NETFLIX

Si bien la serie inició como una intriga por un estudiante que exponía a sus compañeros, posteriormente evolucionaría con más historias y personajes, debido al pedido de los fans, quienes valoraron la primera entrega estrenada el pasado 22 de mayo de 2020.

Una de estas fue Diana Carreiro, quien da vida a Daniela en la tercera temporada, quien se mostró feliz de integrar la serie que la apasiona.

“La verdad es que yo soy superfan de la serie, yo la vi desde la temporada uno que salió en pandemia. Estaba superpicada, me encanto y no sabía que yo iba a salir en la tercera temporada”, comentó.

Escenas de la segunda temporada de "Control Z". (Foto: Netflix)

¿Quién es Daniela en “Control Z”?

Sobre su personaje, Diana la describió como uno muy noble, pero que cede ante la presión de las sectas con las que busca terminar.

“La verdad es que tenemos mucho en común, físicamente somos muy parecidas, porque me ha tocado interpretar a personajes que son muy opuestos a mí. Dani tiene un objetivo, no importa que se presente en el camino. Creo que somos así las dos muy parecidas en ese aspecto”, explicó.

La actriz es muy activa en sus redes sociales donde sube imágenes y videos de su día a día (Foto: Diana Carreiro / Instagram)

El éxito de “Control Z” en Netflix

Del mismo modo, la actriz de nacionalidad mexicana y española aseguró que la serie se volvió muy popular en Netflix debido a que aborda temas como el ciberbullying y el acoso cibernético, problemáticas muy comunes en la actualidad.

“Creo que porque es algo que estamos viendo día a día por las redes sociales, es el impacto que puede tener algo de alguien y el daño que pueden causar los haters. Creo que también se pueden sentir identificados por el ciberbullying”, detalló.

Diana Carreiro está muy contenta de pertenecer a "Control Z 3", serie que admira desde su primera entrega (Foto: Diana Carreiro / Instagram)

El spin-off de “Control Z”

Uno de los rumores más fuertes que han surgido con la tercera entrega de Control Z es la creación de un spin-off que una los puntos sueltos dejaron las temporadas pasadas, algo que, según Carreiro, sería una nueva oportunidad para su personaje.

“Me encantaría porque me gustaría que le pudiéramos dar más vida a Dani, que es mi personaje, pero creo que también cada proyecto llega a su fin, ¿no? Y luego ya meten cosas que no tienen nada que ver, entonces creo que cerrar el proyecto en tres temporadas es lo ideal”, sentenció.