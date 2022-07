La tercera temporada de “Control Z”, una de las series más exitosas de Netflix, regresa por todo lo alto este 6 de julio. A los personajes que ya hemos visto en las dos entregas anteriores, se suma la llegada de una nueva joven de nombre Dani, quien formará parte de la secta de Los Enmascarados; si bien, ingresa porque le aseguraron que pertenecer a ella era algo increíble, cuando conoce todo lo que debe hacer no se muestra muy convencida.

El papel de este personaje estará representado por Diana Carreiro, quien años anteriores se había declarado fanática de la serie de misterio adolescente y cuando fue convocada para formar parte del elenco se mostró muy contenta.

“Este personaje, a comparación de los otros, es el que más se parece a mí. Ella está en una situación que no le encanta, pero que tiene que cumplir porque ya tomó la decisión y porque ya está ahí, tiene esa incomodidad de estar donde no quiere y de tener retos cada vez más fuertes, hay también un miedo y una inseguridad sobre lo que le va a pasar”, dijo en entrevista a GQ.

Debido a la expectativa que ha generado su personaje, te contamos quién es la actriz que dará vida Dani.

La joven tiene más de 54 mil seguidores, cantidad que sin duda seguirá creciendo con su aparición en "Control Z"(Foto: Diana Carreiro / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE DIANA CARREIRO

Lugar de nacimiento: Mexicana

Mexicana Nacionalidad: Mexicana y española

Mexicana y española Estatura: 1.63 m

1.63 m Color de ojos: Cafés

Cafés Color de cabello: Castaño oscuro

Castaño oscuro Instagram: @dianacarreiroof

2. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN

Desde que era muy pequeña, Diana Carreiro sintió pasión por la actuación y le encantaba interpretar a los personajes que veía en la televisión. Además de encantarle las cámaras.

La actriz es muy activa en sus redes sociales donde sube imágenes y videos de su día a día (Foto: Diana Carreiro / Instagram)

3. NO TENÍA PENSADO ESTUDIAR ACTUACIÓN

El último año de preparatoria, Carreiro no sabía qué estudiar, pero a los estudiantes les dieron la oportunidad de elegir una carrera para que hagan una especie de simulacro, fue así que eligió Administración o Negocios.

“Elegí esas y no me gustó nada. Al salir de la prepa estaba realmente muy frustrada, pero un día platicando con mi mamá, ella me dijo que si no me gustaba esa carrera porque no intentar estudiar actuación que es algo que siempre me ha gustado; y yo lo tenía en mente, pero como un hobbie, y literalmente eso fue un viernes y el lunes fui a hacer mi casting al Cefac, y me quedé y soy muy feliz creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado”, publica El Sol de Cuernavaca.

4. ESTUDIOS DE ACTUACIÓN

Estudió en el CEFAT (Centro de Enseñanza Especializado en la Formación de Actores y Comunicadores), del cual egresó en 2019 tras tres años de carrera.

A ella también le gusta cuidar su figura en base a una rutina estricta de ejercicios (Foto: Diana Carreiro / Instagram)

5. DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Participó en el cortometraje “He venido”; asimismo, en la serie “Más allá del miedo” como Daniela en capítulo “La montaña” y Ana en el episodio “Castigadas”.

6. DESPEGUE ACTORAL

Mientras se encontraba estudiando, Carreiro consiguió un papel en “Rosario Tijeras 3″ como Mía Cárdenas en 2019. Al año siguiente, en “Veinteañera: Divorciada y Fantástica” encarnó a Camila. En 2021 estuvo en tres producciones: “Lo que la gente cuenta”, “Narcos: México” como Alma y “Un día para vivir” dando vida a Citlalli. Ahora en 2022 integra el elenco ed “Control Z”.

7. ¿DIANA CARREIRO TIENE PAREJA?

Sí, el corazón de Diana Carreiro tiene dueño, con quien tiene una relación de más de tres años y medio. Se desconoce el nombre del dueño de su amor, pero sube fotos y videos junto a él en redes sociales.