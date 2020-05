“Control Z” es la serie del momento y los fans de la ficción mexicana de Netflix están pendientes de cada detalle que revelan los actores y el creador Carlos Quintanilla. Además del error de continuidad y la escena que requirió un doble de riesgo, Quintanilla habló de cómo fue grabar la pelea entre Luis y Gerry.

En el tercer episodio de “Control Z”, luego de que Luis confiesa falsamente ser el hacker, anuncia en redes sociales un enfrentamiento entre él y Gerry. Aunque parecía que las autoridades de la escuela intervinieron a tiempo para evitar la pelea, finalmente el verdadero hacker consiguió su objetivo y el caos reinó en el Colegio Nacional.

La primera temporada de "Control Z" ya está disponible en Netflix

Sofía y Javier intentan ayudar a Luis, pero es inútil, Gerry está fuera de sí y no escucha razones, no se detiene hasta ver al que cree culpable de revelar su secreto inconsciente en el suelo. Debido a la cantidad de personas en escena y a su naturaleza fue difícil de grabar y se necesitaron varios días.

En una entrevista con Sensacine México, Quintanilla reveló que se trata de “una de las escenas más complejas que tiene la televisión mexicana. Sí fue a las que más se destinó tiempo en el desarrollo. Fue algo muy complejo. Si hay alguien experto en escenas de acción es Alejandro. Realmente lo que se ve muy fácil requirió mucho esfuerzo de rodaje.”

Gerry escapó gracias a que Alex abrió la puerta por órdenes del hacker (Foto: Netflix)

EL ‘SACRIFICIO’ DE LA PROTAGONISTA DE “CONTROL Z”

La escena de pelea junto con la NONA representa la secuencia con más gente involucrada. “La pelea de Luis fue súper complicada, nos tardamos varios días en hacerla” contó Ana Valeria Becerril, quien interpreta a Sofía en “Control Z”.

“Desde lo físico que era una coreografía grandísima, hasta también todo lo que nos implicó a nivel sentimental; fue una escena que nos movió mucho a todos”, confesó la actriz de 23 años ganadora de un Premio Ariel.

Ana Valeria también relató que durante el rodaje de esa escena sufrió un fuerte golpe: “Sacrifiqué una rodilla por esa escena -dice con tono de broma-. Me caí, no voy a decir de quién fue la culpa, pero gracias, Michael. Ahora tengo una cicatriz. Me abrí mal, tenía pantalones, traía rodilleras, porque todos obviamente traíamos protección. Me di contra el adoquín horrible. Pero es mi escena favorita; ya que la vi realizada valió la pena”.

Sobre la posibilidad de una segunda entrega “Control Z” en Netflix la interprete dijo: “Creo que es muy temprano para decir algo sobre una segunda temporada. Ahorita todos estamos concentrados en el estreno, en la promoción de la primera temporada. Además, considerando que todo está pausado, ni trabajar podemos”.

La Noche del Nacional fue otra de las escenas complicadas de grabar (Foto: Control Z /Netflix)