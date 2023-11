CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Yûsuke Taki a partir de un guion de Yuji Sakamoto, “Amor en aguas turbulentas” (“In Love and Deep Water” en inglés y “Kureiji Kuruzu” en su idioma original) es una comedia romántica japonesa de Netflix que narra la historia Suguru, un devoto mayordomo de un lujoso crucero, que ve su vida patas arriba el día que conoce a Chizuru, una mujer que afirma que sus respectivas parejas están a punto de fugarse juntos.

Chizuru estaba segura de que su novio Ryo Kiyokawa se escaparía con Wakaba en el barco. Cuando se da cuenta de que ninguno está ahí trata de bajarse, pero ya es demasiado tarde. Suguru se niega a creer que su novia lo engaña, pero los mensajes que la intrépida joven interceptó lo convencen.

Mientras Chizuru intenta convencerlo de que tienen que detener el crucero y regresar a Japón para evitar que sus compañeros los engañen, ellos dos, junto con otros cinco pasajeros, encuentran un cadáver flotando en la piscina de la azotea. El mayordomo lo reporta, pero todos fingen no haber visto nada.

Yoshizawa Ryo como Ubukata Suguru y Miyazaki Aoi como Banjaku Chizuru en la película japonesa "Amor en aguas turbulentas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “AMOR EN AGUAS TURBULENTAS”?

Los protagonistas de “Amor en aguas turbulentas” unen fuerzas para descubrir quién era el hombre que apareció en la piscina, por qué desapareció y por qué los testigos mintieron sobre lo que vieron. La joven pareja, Shiori y Ryuki, guardan silencio porque no pueden volver a Japón, ya que el padre de Shiori es el jefe de la Yakuza y no aprueba su relación.

En tanto, la productora Aina y el actor Shintaro no quieren llamar la atención porque tienen una aventura. El pequeño Kanato, el hijo de la criada de Sohei y el encargado de acompañar a Rena Kuruma, quedó en shock y prefiere no decir ni una palabra para no meter en problemas a su madre.

¿Quién murió en la piscina y quién es el asesino?

Sohei Kuruma, un médico millonario, decide dejar fuera de su testamento a su hijo Michihiko y a Rena, ya que descubrió que no es su nieta biológica. Además, aseguró que le dejaría todo su dinero a su fiel empleada Sakumoto, debido a que le recuerda a su primer gran amor.

Para evitar perder la fortuna, Misaki, la esposa de Michihiko, asesina al anciano y oculta el cuerpo con ayuda de su marido. Ambos planean conservar el secreto hasta que encuentren el testamento de Sohei Kuruma y puedan modificarlo. Cuando Sakumoto descubre su plan Michihiko se encarga de silenciarla provocando un accidente.

Aunque la mujer sobrevive, su estado es crítico y no puede acusar a los culpables de la muerte del patriarca de los Kuruma. En tanto, los protagonistas de “Amor en aguas turbulentas” encuentran el cuerpo, pero antes de que puedan hablar con la capitana, Michihiko anuncia la muerte de su padre.

Mientras intentan descubrir el misterio, Suguru y Chizuru gradualmente se sienten atraídos el uno por el otro. No obstante, su naciente romance se interrumpe cuando sus respectivas parejas se comunican para disculparse y arreglar las cosas. Cuando anuncian que el crucero hará una escala en Hong Kong para dejar el cuerpo de Kuruma, Chizuru decide bajar y volver con su novio.

Los testigos de la muerte del anciano prefieren guardar silencio en la película japonesa "Amor en aguas turbulentas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AMOR EN AGUAS TURBULENTAS”?

¿Chizuru se baja del barco?

Justo antes de abandonar el crucero, Chizuru escucha las palabras de amor de Suguru y decide quedarse con él. Tras un romántico reencuentro, los protagonistas de “In Love and Deep Water” hablan con el pequeño Kanato y le aconsejan no dejar sola a su amiga Rena en esos momentos tan difíciles para ella.

Cuando Shiori, Ryuki, Aina y Shintaro se pelean con sus respectivas parejas deciden confesar que fueron testigos del crimen para que el barco regrese a Japón. En tanto, Michihiko y Misaki descubren que la madre de Kanato despertó, así que van tras el pequeño.

Cuando finalmente los confronta, Michihiko y Misaki se culpan mutuamente. Pero gracias a dos videos, descubren que el anciano fue empujado dos veces a la piscina. La primera vez por su nuera y la segunda por un viejo enemigo. El mago del barco era en realidad el esposo de una antigua paciente de Sohei, quien en lugar de cuararla, le provocó la muerte para donar sus ojos a alguien influyente.

Al final de “Amor en aguas turbulentas”, arrestan al culpable, los niños pueden disfrutar de su amistad y los protagonistas empiezan su historia de amor.