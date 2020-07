La relación de hermanos entre personajes del espectáculo no siempre es la que aparentan frente a los medios de comunicación; pues una vez que se apagan las cámaras, cada uno hace su vida por separado sin interesarle lo que le pase al otro y menos con la intención de un acercamiento.

Este sería el caso de Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde. Si bien, la última es media hermana de la cantante, lo cierto es que a pesar de tener el mismo padre, entre ellas hay mucho distanciamiento; es más, en muy pocas ocasiones se les ha visto juntas.

Algunos atribuyen a la diferencia de edad la poca comunicación que mantienen, ya que ambas se llevan por más de 20 años. Incluso se ha dicho que Ana Bárbara le tiene celos a su hermana porque tendría mejor voz que ella, por lo que ha evitado apoyarla en su carrera de cantante.

Ana Bárbara le agradece a su hermana Esmeralda por el video que grabó, donde su padre le desea todo lo mejor (Foto: Captura de Corazón Grupero)

¿POR QUÉ NO SON LAS TÍPICAS HERMANAS?

En su rol de padre, Antero Ugalde jamás descuidó la educación de ninguna de sus hijas, pues al igual que hizo con la intérprete de “Bandido”, le enseñó a Esmeralda a cantar y montar caballo.

Al ver que su pequeña tenía muy buena voz, la acompañó a las audiciones de “La Academia”, llegando a participar en el reality para que más adelante se convierta en la ganadora. Canciones como “Te quedó grande la yegua” y “Aires del mayab” le valieron su triunfo, pero a raíz de su presencia en este programa se conoció de la lejanía que tenía con su hermana, publicó Univisión.

¿QUÉ DIJO ESMERALDA DE SU HERMANA?

En una entrevista que dio a Mezcalent en 2011, la menor de los Ugalde habló de su hermana. “Ella [Ana Bárbara] no me apoya y nunca me ha apoyado, La ‘Peque’ tiene su carrera, yo la admiro y la quiero muchísimo; y supongo está muy ocupada y es por eso que no nos vemos ni nos hablamos”.

Añadió que jamás han tenido una relación cercana y prefiere contar sus cosas personales a sus compañeros de trabajo o amigos. “Cualquier consejo, yo pienso primero en ellas que pensar decirle a mi hermana: ‘Oye, ¿qué hago?’, o sea como que nunca estuvo esa relación tan afectiva”.

Esmeralda Ugalde es una actriz y cantante mexicana que en 2010 saltó a la fama, como participante en el reality La Academia, donde finalmente ganó (Foto: Esmeralda Ugalde / Instagram)

ANA BÁRBARA TAMBIÉN HABLÓ DE SU HERMANA

Por su parte, Ana Bárbara, en un encuentro que tuvo con su hermana, reconoció que tienen una relación distante, pero lo atribuye a la diferencia de edad.

“Yo la conozco de chiquita. Por cuestiones generacionales no hemos podido estar juntas, por lo que nos hablamos y vemos de vez en cuanto (…). Recuerdo que [Esmeralda] era chica la bañaba en la regadera y se asustaba, ahora no la voy a bañar, la voy a invitar a cantar”, indicó a la prensa.

Ana Bárbara señaló que aunque no tenga mucha cercanía con su hermana Esmeralda,la quiere mucho (Foto: Ana Bárbara / Instagram)

REENCUENTRO

En febrero pasado, Ana Bárbara se reencontró con Esmeralda cuando fue invitada al programa “Corazón grupero”, que conduce su hermana. En este espacio aprovechó para presentar su nuevo material discográfico.

En aquella oportunidad se tomaron fotos y conversaron. En ese espacio, la también joven actriz sorprendió a la cantante con un video de su padre, quien le desea todo lo mejor del mundo y las felicitó a ambas. Tras ello, entonó “Y lo busqué”, el tema que su progenitor dijo que iba a ser un éxito.

MÁS SOBRE ANA BÁRBARA