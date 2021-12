Una de las actrices más recordadas de todos los tiempos es Ana Martín, una mexicana cuya fama cobró más notoriedad cuando fue parte de la película “Return of the gunfighter” donde participó al lado del actor Robert Taylor. Al conmemorarse 54 años de su primera aparición en la producción de Hollywood la actriz lo celebró mediante sus redes sociales.

La película “Return of the gunfighter” o también conocida en países de habla hispana como “El retorno del pistolero” es un filme producido en 1967 y estuvo dirigida por James Neilson y protagonizada por Robert Taylor , Chad Everett y la revelación de la época, Ana Martín. En un inicio había sido producida para cines pero luego fue vista en la televisión.

Fue ese año cuando la actriz mexicana hizo su debut en un filme de Hollywood y actualmente ese recuerdo la mantiene contenta.

EL DEBUT DE LA ACTRIZ ANA MARTÍN EN UNA PELÍCULA DE HOLLYWOOD

La película “Return of the gunfighter” fue uno de los filmes más vistos en la época y considerada una de las grandes producciones del género western.

A manera de conmemoración la actriz Ana Martín usó su cuenta oficial de Instagram para recordar aquella época donde participó al lado de una reconocida estrella de Hollywood, en una de las películas que ha quedado en el recuerdo de la gente.

Fue así como Ana Martín utilizó su Instagram para recordar aquel momento. La publicación que ha tenido muchos comentarios positivos de sus fanáticos lleva por título “La primera vez que trabajé en Hollywood fue en 1967 en la película “Return of the gunfighter” a lado de Robert Taylor, toda una institución del cine”. Junto al texto la acompaña una foto donde aparece ella con el actor.

Según reveló la artista mexicana en la película interpretó a “Anisa”, además, precisó que el filme fue presentado en México con el nombre de “El regreso del pistolero”. Todo ello, lo consideró como una “magnífica experiencia”.

¿QUÉ ACTORES PARTICIPARON EN LA PELÍCULA “RETURN OF THE GUNFIGHTER”

Además de Robert Taylor y Ana Martín, también hubo otros actores quienes destacaron en la película “Return of the gunfighter”. En ese sentido, aparecen Chad Everett en el papel de “Lee Sutton”; Mort Mills como Will Parker; Lyle Bettger como Clay Sutton; John Davis Chandler como Sundance; Michael Pate como Frank Boone; entre otros.

¿EN QUÉ OTRAS PRODUCCIONES HA TRABAJADO ANA MARTÍN?

La reconocida actriz Ana Martín también ha participado de importantes producciones como en “El gánster”, filme de 1965 grabada en México donde trabajó al lado de Fernando Luján y Angélica María. Otra de las películas en las que apareció fue en “Marcelo y María”.

Años más tardes (1972) fue parte de “Trampa mortal” donde compartió roles con Paul Carr y Claudia Jennings. “En tiempo de las mariposas”, “Acapulco a go go”, “Blue Demon contra las diabólicas”, “La rebelión de las hijas”, “Lágrimas de mi barrio”, entre otras fueron algunas de sus películas.

Pero posteriormente también hizo su aparición en varias telenovelas de Televisa que fueron muy populares en varios países.

Ana Martín ha participado en exitosas telenovelas como “La Culpa”, “Amor Real”, “Rubí”, “Soy tu Dueña”, “La Madrastra”, “Amores Verdaderos”; entre muchas otras.