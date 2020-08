Fernando Colunga y Ana Martín han trabajado juntos en varias telenovelas, entre ellas “Amor real” y “Soy tu dueña”. Aunque la actriz que dio vida a la madre de Rubí solo tiene elogios para el galán mexicano de 54 años confesó que un vicio ocasionó varios problemas entre ellos mientras grababan la adaptación de “La doña”.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Ana Martín dijo que su excompañero de trabajo “es un príncipe en todos los aspectos, es educado, preparado, inteligente, profesional, guapísimo. Siempre llegaba arreglado precioso y además olía a colonia maravillosa. Es muy divertido”.

Fernando Colunga y Ana Martín en "Amor Real" (Foto: Televisa)

Pero también explicó que las diferencias con Fernando Colunga se debían a que al protagonista de telenovelas como “Mañana es para siempre” y “Porque el amor manda” no le gustaba que la actriz de 74 años fumara.

“Tuvimos pleitos, muchos pleitos porque no me dejaba fumar. Agarraba yo mi cigarrito y me veía entonces me agarraba y me tiraba el cigarro y luego me agarraba el paquetito de cigarros que vale un dinero y me lo hacía así y lo tiraba”, admitió Ana Martín, protagonista de “Muchacha de barrio” (1979), “Gabriel y Gabriela” (1982), “La pasión de Isabela” (1984) y “El pecado de Oyuki” (1988).

Asimismo, la interprete que ha participado en producciones de Televisa como “Gente bien” (1997), “Navidad sin fin” (2001), “Amor real” (2003), “Rubí” (2004), “La madrastra” (2005), “La que no podía amar” y “Amores verdaderos”, reconoció: “Ese fue nuestro pleito siempre, pero qué razón tenía”.