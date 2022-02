“And Just Like That” emitió su episodio final este 3 de febrero, tras 10 capítulos llenos de emoción en el que siguieron las aventuras de los personajes de “Sex and the City”, interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Esta primera temporada ha provocado todo tipo de respuestas en los fanáticos, quienes se conmovieron con cada escena de la comedia dramática, la cual se ha caracterizado por ser muy agitada. Lo cierto es que el programa también ha estado rodeado de escándalos, como las declaraciones de Kim Cattrall y las acusaciones a Chris Noth.

Como se recuerda, Noth fue señalado como agresor sexual, tan solo días después del estreno de la primera temporada, lo que en su momento complicó la recepción de la serie, llegando a que una escena final en la que tenía una aparición sea eliminada.

"And Just Like That" se estrenó el pasado 9 de diciembre por HBO (Foto: IMDB)

¿”AND JUST LIKE THAT” TENDRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Aún no se ha confirmado la entrega número dos del programa pero el equipo de producción ha dejado las puertas abiertas para su continuación, debido al buen recibimiento del público. Rottenberg y Elisa Zuritsky, escritores del último episodio, revelaron algunos detalles que podrían dar esperanzas a una segunda temporada.

Tras ser cuestionados por lo que les gustaría hacer en “And Just Like That 2″, los autores señalaron que siempre han empezado cada temporada de “Sex and the City” con una importante regla: no repetir.

“La realidad es que tratamos de no repetir. Es una mina de oro de dónde puedes ir. Nos gusta la gente, y son todos complicados. Algunos tienen más defectos que otros. Algunos, sus defectos aún no se han revelado. Entonces, ¿quién sabe a dónde puede ir?”, expresó Rottenberg sobre el futuro del programa.

LO QUE DIJO SARAH JESSICA PARKER

Por su parte, Sarah Jessica Parker confirmó haber mantenido conversaciones con el productor ejecutivo Michael Patrick King sobre el comienzo de la temporada 2, tras las declaraciones que emitió Page Six sobre la alta posibilidad de una renovación.

“Michael y yo hablamos hace dos semanas y dijimos: ‘Está bien, ¿cuándo vamos a hablar de esto? [...] “Hay un calendario y no quieres dejar pasar demasiado tiempo. Se siente como si hubiera un impulso”, señaló la actriz a Variety.

EL DIRECTOR DE HBO TAMBIÉN CONFIRMA LOS RUMORES

Además de Parker y los escritores, el director de contenido de HBO Max, Casey Bloys, dijo sentirse encantado con los números de audiencia, lo que significa que al servicio de transmisión le encantaría agregar otra temporada del programa.

“En términos de audiencia, ha sido fenomenal. No podría estar más feliz con la forma en que está funcionando en términos de recepción”, comentó Bloys.