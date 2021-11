Está a menos de un mes. “And Just Like That…”, el revival de 10 episodios de “Sex and the City”, ya tiene fecha de estreno por HBO Max.

Además de compartir un nuevo avance del regreso de la mayor parte de los personajes de “Sex and the City”, HBO Max oficializó la fecha del lanzamiento del programa: el jueves 9 de diciembre de 2021.

Ese día, la plataforma de streaming compartirá los dos primeros capítulos del revival y desde entonces, estrenará uno por semana.

“SEX AND THE CITY”, CASI 20 AÑOS DESPUÉS

Oficializada en enero de 2021, “And Just Like That…” marca el renacimiento de “Sex and the City”, con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis de regreso como Carrie, Miranda y Charlotte, respectivamente, aunque ahora en sus 50 años, cuando deben sortear nuevas complicaciones. ¿Cuánto han cambiado sus vidas en 20 años?

Además de las tres protagonistas, Chris Noth (Mr. Big), Mario Cantone (Anthony Marantino), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch) y Evan Handle (Harry Goldenblatt) están de regreso varios años después. De este grupo, Garson falleció en septiembre pasado.

De otro lado, entre las nuevas incorporaciones de la comedia dramática están Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker y Karen Pittman.

Miranda, Carrie y Charlotte están de regreso en "And Just Like That...", aunque esta vez sin Samantha (Foto: HBO Max)

Del elenco principal, Kim Cattrall es la única actriz que decidió dar un paso al costado. Ella interpretó a la recordada Samantha Jones.

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO ESTÁ EN “AND JUST LIKE THAT...”?

“Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”, explicó la misma actriz, de 65 años, en una entrevista que concedió al podcast “Women’s Prize for Fiction”.

