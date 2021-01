Después de más de 15 años de su final, “Sex and the City” volverá con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis como protagonistas y productoras ejecutivas, junto con Michael Patrick King. Sin embargo, Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie original de HBO, no será parte del proyecto que tiene entusiasmados a los fans.

La nueva serie de 10 episodios seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) mientras navegan por el amor y la amistad en sus 50 años. La producción empezará en la ciudad de Nueva York a mediados de 2021.

A propósito del regreso de “Sex and the City”, ¿qué pasó con los actores de la serie casi 20 años después? ¿Cómo lucen ahora? Cosmpolitan compartió algunos detalles sobre la vida de los recordados intérpretes.

CARRIE BRADSHAW (SARAH JESSICA PARKER)

Sarah Jessica Parker interpretó a Carrie Bradshaw en "Sex and the City" (Foto: HBO)

Sarah Jessica Parker ganó dos premios Emmy por “Sex and the City” y cuatro Globos de Oro a la mejor actriz en una serie de comedia. Después, fue parte de la serie de HBO, “Divorce”, y lanzó su propia colección de calzado, SJP Collection. También es mundialmente conocida por ser el icono de la moda, y además es imagen de sus propias fragancias, Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC.

Tras el fin de la serie, Parker se centró en el cine y fue nominada al Globo de Oro a Mejor actriz de comedia por “La Joya de la Familia” (2005). Un año después estrenó el gran éxito de taquilla “Novia por contrato”. En 2012 formó parte del reparto de la cuarta temporada de “Glee”, apareció en cuatro capítulos como la mentora del personaje principal Kurt Hummel.

Sarah Jessica Parker será parte del regreso de "Sex and the City" en HBO Max (Foto: Charly Triballeau / AFP)

CHARLOTTE YORK (KRISTIN DAVIS)

Kristin Davis interpretó a Charlotte York en “Sex and the City” (Fotos: HBO)

Además trabajar en cine y televisión, Charlotte Davis se desempeñó en teatro, en mayo de 2006, interpretó a Sunny Jacobs en “The Exonerated”. Ese mismo año protagonizó junto a Matthew Broderick, Danny DeVito y Kristin Chenoweth la comedia de FOX, “Deck the Halls”.

Junto a Tim Allen, Danny Glover y Robert Downey Jr. protagonizó la película de Disney “The Shaggy Dog”, dirigida por Brian Robbins. En 2005, participó junto a David Arquette en la película de aventuras para niños de Robert Rodriguez: “Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D”.

Davis también es Embajadora Global de Oxfam Internacional, que trabaja con más de 3.000 socios en más de 100 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la injusticia.

Kristin Davis en "A Heavenly Christmas", película de 2016 (Foto: Hallmark Channel)

MIRANDA HOBBES (CYNTHIA NIXON)

Cynthia Nixon interpretó a Miranda Hobbes en “Sex and the City” (Fotos: HBO)

Cynthia Nixon se convirtió en una reconocida activista política que lucha por la educación pública de su país, entre otros temas de interés social. El 19 de marzo de 2018, anunció su candidatura para Gobernadora del Estado de Nueva York. Aunque perdió su plataforma se centró en temas importantes como la igualdad de ingresos, la atención médica universal y el fin del encarcelamiento masivo.

Nixon conoció a su esposa en una manifestación por los derechos LGBT en 2002 y anunció su compromiso en una manifestación por el matrimonio entre personas del mismo sexo en Nueva York en 2009.

Cynthia Nixon volverá como Miranda Hobbes en la nueva serie de "Sex and the City" (Foto: AP)

SAMANTHA JONES (KIM CATTRALL)

Kim Cattrall interpretó a Samantha Jones en “Sex and the City” (Fotos: HBO)

Después de “Sex and the City”, Kim Cattrall ha participado en varios programas de televisión, siendo el más reciente “Filthy Rich de Fox”. Otros de sus proyectos también incluyen a “The Ghost Writer”, “Meet Monica Velour” y “My Boy Jack”.

Kim Cattrall no será parte de la nueva serie de "Sex and the City" (Foto: Instagram/ Kim Cattrall)

SR. BIG (CHRIS NOTH)

Chris Noth interpretó a John James Preston, Mr. Big, en "Sex and the City" (Foto: HBO)

En 2005, Chris Noth interpretó una vez más a Mike Logan en “Law & Order: Criminal Intent”, como invitado especial en un episodio de la cuarta temporada., y durante la quinta entrega, obtuvo un papel recurrente en la serie.

En 2009, comenzó a trabajar en la serie “The Good Wife”, donde interpretó a Peter Florrick, el esposo de Alicia Florrick. En 2017 interpretó a Don Ackerman en la serie “Manhunt: Unabomber”.

Anteriormente, Chris North (Mr. Big) dijo que la franquicia de "Sex and the City" estaba "muerta". (Foto: AP)

STANFORD BLATCH (WILLIE GARSON)

Willie Garson interpretó a Stanford Blatch en “Sex and the City” (Fotos: HBO)

Las apariciones de Willie Garson incluyen series como “Mr. Belvedere”, “My Two Dads”, “Quantum Leap”, “Monk”, “Girl Meets World”, “Ally McBeal”, “Party of Five”, “Star Trek: Voyager”, “Cheers”, “Special Unit 2”, “Buffy The Vampire Slayer”, “Friends”, “The X-Files”, “Yes, Dear”, “CSI: Crime Scene Investigation”, “Pushing Daisies”, “Stargate SG-1”, “Wizards of Waverly Place”, “CSI: Miami”, “Mental”, “Spin City” y “Taken”. Desde 2009, ha interpretado a Mozzie en la serie de USA Network “White Collar”.

Anteriormente, Willie Garson dijo que él estaba disponible de ser necesario (Foto: AP)

TREY MACDOUGAL (KYLE MACLACHLAN)

Kyle MacLachlan interpreto a Trey MacDougal en "Sex and the City"(Foto: HBO)

Kyle MacLachlan prestó su voz al videojuego “Grand Theft Auto”, en 2005 tuvo un papel en “La isla misteriosa”, y a principios de 2006 estrenó la serie dramática judicial “Proyecto justicia”, que fue cancelada al final de su primera temporada de 13 episodios. Luego, apareció en tres de los últimos capítulos de la segunda temporada de “Mujeres desesperadas”, y se volvió un personaje recurrente en la tercera entrega.

En 2014 se unió al reparto de la serie de la ABC “Agents of S.H.I.E.L.D.”, donde interpretó al Dr. Calvin Zabo/ Mr. Hyde. En 2020 dio vida a Karlock en la película “Capone” junto a Tom Hardy.

En 2020 Kyle MacLachlan dio vida a Karlock en la película “Capone” junto a Tom Hardy (Foto: Instagram/ Kyle MacLachlan)

JACK BERGER (RON LIVINGSTON)

Tras “Sex and the City”, Ron Livingston participó en proyectos como “American Crude” (2007), “Defying Gravity” (2009), “La extraña vida de Timothy Green” (2012), “Drinking Buddies” (2013), “The Conjuring” (2013) y episodios de “Boardwalk Empire” (2013), “Search Party” (2016), “Loudermilk” (2017) y “Tully” (2018).

Ron Livingston interpretó a Jack Berger en “Sex and the City” (Foto: HBO)