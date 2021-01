¡Es oficial! Sex and the City regresará a través de las pantallas de HBO Max. Luego de 17 años ausencia, Sarah Jessica Parker , Kristin Davis y Cynthia Nixon, volverán a interpretar sus papeles característicos como Carrie, Charlotte y Miranda, respectivamente. Las actrices han decidido regresar para encabezar el nuevo proyecto que se llamará And Just Like That …

Esto sin duda, ha emocionado mucho a sus fans, ya que esta nueva propuesta continuaría la historia donde la dejó la segunda película, así que mostrará como han evolucionado cada uno de los personajes con el paso de los años y además, mostrará su amistad a los 50 años.

Pero no todo puede ser perfecto, ya que ante este anuncio, Kim Cattrall ha informado que ella no será parte de esta nueva producción que tendrá 10 capítulos de media hora cada uno y se comenzará a grabar a finales de la primavera en New York.

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO VOLVERÁ A SER SAMANTHA JONES?

Muchos medios de comunicación apuntan a que la recordada ‘Samantha Jones’ sigue negándose a retomar el papel, ya sea en la gran pantalla o para el servicio de streaming.

“Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos”.

“Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar página”, aclaró ahora Kim Cattrall en una entrevista para el podcast Women’s Prize for Fiction .

(Foto: Difusión)

La actriz sabe que la opinión generalizada es que debería de tragarse su orgullo y olvidar los problemas que haya podido tener con la protagonista, Sarah Jessica Parker, para ayudar a cerrar la historia de Carrie Bradshaw, tal y como desean sus seguidores.

Pero a pesar de la insistencia de los fans, Kim Cattrall está segura de su decisión, que es inamovible: no volverá a interpretar a Samantha.

“Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa”, explicó para aclarar por qué en realidad le está haciendo un favor a todo el mundo al no regresar a la franquicia.

De ahora en adelante, dijo la actriz, sólo aceptará trabajos que se centren en mujeres de su edad y en cómo su vida se ha visto afectada por las pérdidas que han sufrido a lo largo de los años.