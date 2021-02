Desde que se anunció el regreso de “Sex and the City” sin la participación de Kim Cattrall, los fans de la serie de HBO no dejan de preguntarse como “And Just Like That…” explicará la ausencia de su icónico personaje, Samantha Jones.

A través de TV Line, Casey Bloys, director de contenidos de HBO Max, reveló algunos detalles del giro argumental que incluirá la nueva serie para justificar que Kim Cattrall no retome su papel junto a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

“(Los guionistas) no están tratando de decir que estos personajes están reviviendo sus 30 años. Es en gran parte una historia sobre mujeres de 50 años, y están lidiando con cosas con las que la gente se enfrenta a los 50”, indicó Bloys.

Kim Cattrall como Samantha Jones en la primera película de "Sex and the City" (Foto: New Line Cinema)

Sobre el personaje de Cattrall (Samantha), que no regresará debido principalmente a la mala relación que tiene con Sarah Jessica Parker desde hace varios años, comentó: “Al igual que en la vida real, hay gente que entra en tu vida, y hay gente que se va”.

“Las amistades se desvanecen y comienzan otras nuevas. Así que creo que todo será muy indicativo de las etapas reales de la vida… Están tratando de contar una historia honesta sobre ser una mujer de 50 años en Nueva York. Así que todo debería sentirse como algo orgánico, y los amigos que tienes cuando tienes 30, es posible que no los tengas cuando tienes 50”, agregó respecto a la nueva serie de “Sex and the City”.

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO VOLVERÁ A SER SAMANTHA JONES?

Muchos medios de comunicación apuntan a que la recordada ‘Samantha Jones’ sigue negándose a retomar el papel, ya sea en la gran pantalla o para el servicio de streaming.

“Me divertí mucho en su momento y me encantaba y era muy emocionante explorar nuevo territorio, que es lo que creo que hicimos”.

“Siempre sientes cierta vergüenza cuando renuncias a algo así, aunque sea la única opción, pero tienes que superarlo y pasar página”, aclaró ahora Kim Cattrall en una entrevista para el podcast Women’s Prize for Fiction.