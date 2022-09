Después del éxito de series de “Star Wars” como “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett” y “Obi-Wan Kenobi”, Disney Plus decidió apostar por otro programa de la famosa franquicia. Se trata de “Andor”, una precuela de la película “Rogue One” que sigue al personaje Cassian Andor cinco años antes de los eventos de la cinta de 2016.

La ficción creada por Tony Gilroy, y que cuenta con Toby Haynes como el director de los primeros tres episodios y con Jonathan Freeman como director de fotografía, comenzó a grabarse en Londres a finales de noviembre de 2020 en Pinewood Studios.

Diego Luna, además de ser productor ejecutivo de la nueva serie de “Star Wars”, repite su papel de Cassian Andor, mientras que Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly también son parte del elenco de “Andor”.

Diego Luna interpreta a Cassian Andor en la nueva serie de "Star Wars" (Foto: Disney Plus)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “ANDOR”?

Los tres primeros episodios de “Andor”, precuela de “Rogue One”, se estrenarán este miércoles 21 de septiembre de 2022 en Disney Plus. Los nueve capítulos posteriores se transmitirán semanalmente hasta el 23 de noviembre.

Episodio 1: miércoles 21 de septiembre

Episodio 2: miércoles 21 de septiembre

Episodio 3: miércoles 21 de septiembre

Episodio 4: miércoles 28 de septiembre

Episodio 5: miércoles 5 de octubre

Episodio 6: miércoles 12 de octubre

Episodio 7: miércoles 19 de octubre

Episodio 8: miércoles 26 de octubre

Episodio 9: miércoles 2 de noviembre

Episodio 10: miércoles 9 de noviembre

Episodio 11: miércoles 16 de noviembre

Episodio 12: miércoles 23 de noviembre

HORARIO PARA VER DE “ANDOR” POR PAÍS: