“The Mandalorian” en su temporada 3 podría reintroducir a un villano particular de Star Wars aunque esté muerto, similar al papel de Darth Maul en “Star Wars: The Clone Wars” y “Star Wars Rebels”. Con Grogu ahora con Luke Skywalker, el viaje de Din Djarin a través de la galaxia podría tomar un giro muy diferente al de las dos primeras temporadas de la serie.

Con una gran cantidad de personajes clásicos y nuevas tramas que se ponen a la vanguardia en la temporada 2 de “The Mandalorian”, el futuro de la serie tiene un potencial planetario. Darth Maul pareció morir al final de “Star Wars: Episodio I”, “La amenaza fantasma”, pero cualquiera que haya visto “Star Wars Rebels” o “Star Wars: The Clone Wars” sabe que el Lord Sith realmente sobrevivió.

Logró sobrevivir y mantenerse con vida apenas por la Fuerza y una serie de mejoras cibernéticas, Maul casi se volvió loco por su sed de venganza contra Obi-Wan Kenobi. Esa venganza llevó a Maul a través de la galaxia, al timón de un sindicato masivo del inframundo, y finalmente a Tatooine, donde luego fue asesinado definitivamente por Obi-Wan en uno de los episodios más grandes de “Star Wars: Rebels”.

Recientemente se reveló que Disney y Lucasfilm estaban planeando construir un universo compartido influenciado por MCU para sus proyectos de “Star Wars” de pantalla chica, y que el CEO saliente de Mouse House, Bob Iger, admitió que “The Mandalorian” podría servir como plataforma de lanzamiento para la próxima generación de la franquicia de cuentos. Esto podría ser un positivo indicador de que el Gran Inquisidor regrese y sea partícipe de el crecimiento del universo.

¿EL GRAN INQUISIDOR REAPARECERÁ EN STAR WARS REBELS?

El Gran inquisidor en la serie animada de "Star Wars" (Foto: Youtube)

Maul ha abierto la puerta para que los villanos de “Star Wars” regresen de entre los muertos, y hay uno en particular que podría ser interesante si resucita para la temporada 3 de “The Mandalorian”, el Gran Inquisidor de “Star Wars: Rebels”. El principal antagonista de la temporada 1 de la serie, el Gran Inquisidor fue uno de los agentes más elitistas del Emperador Palpatine, cuya misión era eliminar a los Jedi que sobrevivieron a la Orden 66 y evitar que la Orden Jedi regresara.

Aunque pareció morir de manera gloriosa en “Star Wars: Rebels”, podría regresar, gracias a una trama canónica de un cómic de “Star Wars” de 2020. En el sexto número de “Star Wars” de Marvel, se revela que Darth Vader pudo preservar el espíritu del Gran Inquisidor después de la muerte. Como penitencia por su fracaso en “Star Wars: Rebels”, Vader ata al Inquisidor a un remoto templo Jedi en el planeta Tempes, que está maldito para proteger a perpetuidad.

Star Wars: Rebel (Foto: Starwars.com)

Luke Skywalker incluso se enfrenta a duelo con el Inquisidor durante una visita al templo. Esta trama establece un retorno potencial para el Gran Inquisidor en “The Mandalorian”, que podría justificarse de varias maneras. Por ejemplo, la muerte de Vader podría haberlo liberado de sus grilletes en Tempes, permitiendo al Gran Inquisidor viajar por la galaxia una vez más. Al igual que Darth Maul, el Gran Inquisidor podría regresar de entre los muertos y, al igual que Darth Maul, tendría una clara búsqueda de venganza contra Ezra Bridger.

Se ha insinuado en gran medida que Ezra vendrá al mundo de “Star Wars” de acción en vivo, muy probablemente en “The Mandalorian” o en el próximo programa de Ahsoka Tano. El Gran Inquisidor podía ver a Ezra como la fuente de su tormento, alimentando un impulso de venganza si regresaba. Y dado que el actor de voz original del Gran Inquisidor, Jason Isaacs, ha dicho que le gustaría volver al papel, ya hay una elección de reparto perfecta sobre la mesa si el personaje regresara al mundo de “The Mandalorian”.