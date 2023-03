El pasado 22 de febrero, y a través de sus redes sociales, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación tras más de 23 años de matrimonio en los que se convirtieron en padres de dos pequeñas hijas, Mía y Nina, las cuales buscan seguirles los pasos.

En el comunicado, la pareja destaca que es “una decisión que no ha sido fácil”, además de adelantar que la tomaron “hace más de 5 meses”, asegurando que su “historia en pareja se ha transformado” y esta continuará como padres, por lo que se trata de “una separación de pareja, no es una separación de familia“.

Pese a esta separación, hace unos días, las celebs de México destacaron que no han hablado de divorcio, e incluso el exintegrante de “Timbiriche” dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en el 2000, pero después de 22 años anunciaron su separación (Foto: Erik Rubín / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON ANDREA LEGARRETA Y ERIK RUBÍN?

La historia de amor de la pareja se remonta antes de la llegada del nuevo milenio, cuando Rubín era una figura destacada de “Timbiriche”, mientras que Legarreta terminaba de protagonizar la telenovela “Tres Mujeres”.

El responsable de presentarlos y unirlos fue Rafael Villafañe, un amigo en común de la pareja que los unió en las instalaciones del Baby’O, centro de la élite social en los 80 y 90.

“Cómo ves que dice Erik que vas a ser la madre de sus hijos”, reveló Galarreta que Villafañe le dijo, algo que llamó la atención en la conductora, pues el también empresario de ascendencia ucraniana se mostró muy confiado.

“En la madrugada me llama, él ya andaba medio tomado, y me dijo: ‘yo sé que tú sentiste lo mismo que yo. Déjame ir a verte’. Yo le dije: ‘No, estoy con mis papás. Vivo con ellos y no puedes venir y menos así’”, añadió.

Inicialmente, los padres de Legarreta no aprobaban su relación con el empresario, pues tenía fama de conquistador tras verse involucrado en un triángulo amoroso con Alejandra Guzman y Paulina Rubio.

A los pocos meses, el integrante de “Timbiriche” le pidió matrimonio en una ceremonia pública tras participar de la obra “Rent”, aceptando Legarreta y llegando al altar el 1 de abril del 2000 en Acapulco.

LA FAMILIA DE ERIK RUBÍN

Luego de su matrimonio, la presentadora se dedicó de lleno a la televisión y el teatro, incluyendo su recordado papel como la Maestra Lupita en “¡Vivan los niños!”, mientras que Rubín se dedicaría a otros proyectos personales, por lo que sus hijas llegarían cinco años después de su boda.

El 22 de abril de 2005, en el mismo mes que celebraron su quinto aniversario, la pareja le dio la bienvenida a Mía, mientras que Nina, su segunda heredera, llegó al mundo el 5 de enero del 2007.

Del mismo modo, Andrea Legarreta confesó que estuvo embarazada antes de tener a sus hijas, pero perdió al bebé antes de anunciar su estado de gestación, por lo que prefirió evitar la revelación, aunque conocía que este habría sido un varón.