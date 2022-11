Transcurría el 2 de julio de 1994 cuando seis disparos a quemarropa acabaron con la vida del futbolista Andrés Tovar. Su delito: haber metido, diez días antes (el 22 de junio), un autogol a su selección en el partido contra Estados Unidos, el cual sentenciaba la eliminación de Colombia en la Copa Mundial del 94, que se desarrollaba en el país norteamericano.

El trágico día ocurrió cuando el defensa central se encontraba con su novia Pamela Cascardo, con quien había ido al restaurant El Indio, en Medellín, donde también estaban los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, dos narcotraficantes que comenzaron a ofenderlo desde su mesa. Para evitar mayores contratiempos, el optó por retirarse, pero fue seguido hasta el aparcamiento por Humberto Muñoz Castro, el chofer de los Gallón, quien no dudó en dispararle.

Han pasado cerca de tres décadas desde el asesinato del jugador del Atlético Nacional y su recuerdo permanece intacto, no solo por la forma que dejó de existir, sino por la huella que dejó en el deporte que más amaba. Debido al impacto que generó su muerte, Netflix estrenó “Goles en contra”, que habla sobre su vida. Aunque sabemos bastante respecto a él, varios se preguntan, qué pasó con su novia. A continuación, te lo contamos.

¿QUÉ OCURRIÓ CON LA NOVIA DE ANDRÉS ESCOBAR TRAS SU MUERTE?

Pamela Cascardo presenció el día que su novio Andrés Tovar fue baleado, aunque llegó la ambulancia para trasladarlo a un hospital, él dejó de existir en el camino. Durante una entrevista en 2017 al diario El Colombiano de Medellín contó cómo afrontó esta pérdida.

En primer lugar, ella es odontóloga y tras la partida de su futuro esposo se dedicó a trabajar en su profesión. “Tras mi duelo, que fue la parte más difícil, empecé a trabajar. No solo ello, pues estudié y monté una empresa en mi rubro”, señaló.

Precisó que se especializó en odontología estética porque considera que la sonrisa abre muchas puertas y muestra el alma de las personas. Su centro odontológico lleva su nombre: Pamela Cascardo.

¿QUÉ RECUERDA DEL FATÍDICO DÍA QUE MURIÓ SU NOVIO?

En otro momento, Pamela recordó que, la noche del 2 de junio de 1994, no quería salir porque consideraba que era peligroso. Antes, él le había comentado que iban a adelantar su matrimonio porque iban a irse a Europa.

“Por la noche, le dije que no me parecía prudente salir, mis padres le dijeron lo mismo, pero al final salimos, pues me estaba invitando. A Andrés lo amé, iba a ser mi esposo, el papá de mis hijos, pero no pasó (…). Saqué de esta experiencia triste y dura que debía empezar de cero”, manifestó.

ANDRÉS ESCOBAR ADORABA MEDELLÍN

Cascardo contó que las veces que iba a recogerlo al aeropuerto, Andrés Escobar le decía que vivía en un lugar maravilloso. “Qué linda es la ciudad [Medellín] y sus montañas. Yo todos los días, desde acá [mi consultorio] veo las montañas y me acuerdo de él”, precisó.

Asimismo, indicó que era muy querido por sus familiares, pues sus padres lo consideraban como un hijo más, ya que era un hombre con un gran sentido del humor, amoroso y detallista.

SU RETORNO A COLOMBIA TRAS EL FRACASO EN EL MUNDIAL 94

Después de ser eliminados del Mundial Estados Unidos 1994, el combinado cafetero retornó con las manos vacías a su país, a pesar de que se perfilaba como uno de los favoritos en el torneo tras haber goleado 5 a 0 a Argentina en las eliminatorias un año antes. Escobar, quien sabía que era responsable del error que cometió con el autogol, regresó para dar la cara a sus compatriotas; sin imaginar, lo que le pasaría.

Él fue asesinado a manos de Humberto Muñoz Castro, el chofer de los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, dos narcotraficantes que lo habían estado molestando en el restaurante donde se encontraba. Este individuo fue condenado a 43 años de cárcel, pero solamente cumplió 11.