La serie “Goles en contra” llegó al catálogo de Netflix el pasado miércoles 2 de noviembre. De esta manera, podemos conocer más detalles sobre la complicada relación de varios de los jugadores de la selección colombiana con el narcotráfico.

En ese sentido, la producción aborda parte de la historia del recordado futbolista Andrés Escobar, uno de los defensas más queridos de su nación y que fue asesinado luego de su autogol en la Copa Mundial de Fútbol de 1994.

¿Quiere saber más sobre el protagonista de esta ficción? A continuación, conoce quién es Juan Pablo Urrego. Descubre, así los principales datos sobre la biografía y carrera del actor colombiano que hace de Andrés Escobar en la serie de Netflix “Goles en contra”.

¿QUIÉN ES JUAN PABLO URREGO?

Juan Pablo Urrego es un reconocido actor colombiano, famoso por su rol como Hernan Darío en “Sin senos sí hay paraíso” y como Joaquín Calle en la producción “Las hermanitas Calle”.

El intérprete nació en Medellín, Antioquia y cuenta con una amplia trayectoria en varias telenovelas, series y películas. En esa línea, se sabe que estudió actuación, expresión corporal y otras materias prácticas en el ISA (Instituto Superior de Arte) de Cuba. Más tarde, decidió radicar en Argentina durante 6 años.

Entre sus maestros, destacan nombres como Augusto Fernandes, Marcelo Katz y Julio Chávez. Además, su formación artística incluye la participación en diversas obras de teatro.

Respecto a su vida privada, mantiene una relación desde hace algunos años con la modelo y actriz colombiana Manuela Valdés. Vale precisar que amigos cercanos como Sebastián Osorio consideran a esta celebridad como una persona muy reservada.

Durante una entrevista para Caracol TV, la estrella reveló que uno de sus talentos ocultos era la capacidad de armar el cubo de Rubik en un minuto y medio. Asimismo, se considera un “catador profesional de hamburguesas”.

DATOS PERSONALES DE JUAN PABLO URREGO

Nombre completo: Juan Pablo Urrego Duque

Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1986

Lugar de nacimiento: Medellín, Antioquia, Colombia

Edad: 36 años

Signo zodiacal: Acuario

Ocupación: Actor

Años activo: 2009 - presente

Idiomas: Español e inglés

Instagram: @juanpurrego

¿EN QUÉ PRODUCCIONES HA TRABAJADO JUAN PABLO URREGO?

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las películas y series de televisión en las que ha participado el actor:

Series de televisión de Juan Pablo Urrego

2022: “Goles en contra” como Andrés Escobar

2022: “Primate” como Joao

2021: “MalaYerba” como Ignacio

2021: “El Cartel de los Sapos: el origen” como Leonardo Villegas

2019: “El final del paraíso” como Hernán Darío Bayona “Nacho”

2019: “Historia de un crimen: Colmenares” como Carlos Cárdenas

2018-2019: “Distrito salvaje” como Edilson

2017: “Sobreviviendo a Escobar, alias J.J.” como John Jairo Velásquez

2016-2018: “Sin senos si hay paraíso” como Hernán Darío Bayona “Nacho”

2015-2016: “Las hermanitas Calle” como Joaquín Calle Araque

2015: “Esmeraldas” como Octavio Ortega

2014: “Los graduados” como Martín Urritia Vallejo

2012-2013: “El capo 2″ como Juan Camilo

2009-2010: “Nini” como Tony

2007-2008: “Pocholo” como Danie Motato

Películas y cortometrajes de Juan Pablo Urrego

2021: “Memoria” como Hernán Bedoya

2020: “El olvido que seremos” como Héctor Abad Faciolince

2019: “Amigo de nadie” como Julián

2018: “Las señoritas de doña Hermidia” (corto)

2018: “Sangre y levadura” (corto)

JUAN PABLO URREGO EN “GOLES EN CONTRA”

Juan Pablo Urrego interpreta a Andrés Escobar en la serie “Goles en contra”. Esta figura fue un exfutbolista colombiano que compitió por la selección nacional de su país y por el Club Atlético Nacional de Colombia.

En una entrevista para El Comercio, el actor explicó cómo se preparó para este papel: “A Escobar le decían el ‘Caballero del fútbol’, era un tipo muy elegante a la hora de jugar, muy serio, tenía jerarquía y era fuerte. Y en las entrevistas era educado, se expresaba muy bien. Todo esto lo llevó a tener dicho apodo. Pero ya al investigar sobre su vida privada descubrí que Andrés era un bromista natural, alguien que disfrutaba hacer reír a sus compañeros. Eso me sorprendió muchísimo y me llevó a quererlo mucho más. No era un tipo tan frío como aparentaba en las entrevistas”.

FOTOS DE JUAN PABLO URREGO

