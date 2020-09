Andrés García fue uno de los actores más populares de los años 70, 80, 90 e inicios del 2000. El actor dominicano ha hecho una gran carrera actoral, ya que ha participado en más de 100 producciones entre telenovelas, películas, series y también ha sido parte de diversas obras teatrales.

A lo largo de su carrera, el intérprete se convirtió en una de las personalidades más queridas de México por su gran talento, pero también dio mucho que hablar por ser muy mujeriego, ya que él mismo ha declarado en diversas entrevistas que ha tenido muchas relaciones sentimentales de las cuales ha resultado tener tres hijos.

Pero no todo ha sido positivo en la vida de Andrés García , ya que ha padecido de leucemia, es hipertenso, tuvo cáncer de próstata y actualmente se recupera de una operación de la columna vertebral. Además de superar adicción al tabaco, al alcohol y a las drogas.

Esta situación ha hecho que poco a poco la luz con la que contaba el actor dominicano se haya ido apagando, así que de tenerlo todo se ha quedado solo y lo peor es que sus hijos se han desentendido por completo de él y se suma el divorcio con su esposa Margarita.

¿POR QUE SUS HIJOS LO HAN ABANDONADO?

Andrés García ha tenido muchos amores y como resultado ha tenido a sus hijos Andrpes Jr., Leonardo y Andrea, pero lamentablemente, la relación entre los hermanos y su padre no es buena, ya que han decidido desentenderse por completo del actor de 79 años.

En entrevista con la revista Tv Notas, el actor dijo sentirse a salvo en su casa de Acapulco, Guerrero, en donde continúa en recuperación después de que en 2014 fuera intervenido de la columna vertebral.

García confesó que sus hijos ya no se preocupan por él a estas alturas del partido, aún menos sobre la pandemia de coronavirus que enfrenta el mundo entero.

“Tristemente los hijos no se acercan, no soy el único, es común que los hijos no le correspondan a sus padres; he hablado con amigos que tienen el mismo problema. Es triste que a esta edad los hijos no nos acompañen, pero así es esto y yo estoy bien”, puntualizó.

Sin embargo, aunque sus hijos de sangre lo hayan olvidado, el actor explicó que la única persona que lo busca es su hijastro Andrecito, hijo de su expareja Margarita, a quien quiere como si llevara su sangre.

Debido a esta situación, el intérprete confesó que ya tiene listo su testamento y dejó entrever que su único heredero será Andrecito.

“Mis propiedades se las voy a dejar a la persona que le interesa cuidarme, ¿no?”, añadió.

El actor de “El cuerpo del deseo”, “El privilegio de amar”, entre otras telenovelas, contó que por fortuna no tiene problemas económicos, ya que se pasó 57 años trabajando y ahora disfruta del dinero que ahorró.

ANDRÉS GARCÍA NEGÓ EL ABANDONO DE SUS HIJOS

Después de esta polémica, el actor salió ha rechazar tajantemente estas declaraciones y aseguró que nunca dio esta entrevista.

En conversación con el programa “Venga la alegría” , Andrés García dijo que la revista de espectáculos mintió pues jamas se quejó que sus hijos lo hayan dejado a su suerte.

Además, su hijo Leonaro fue inmediatamente a visitarlo y a través de las redes sociales se dejaron ver juntos.

“Oye jefe ¿puedo venir a esquiar a tu laguna?”, menciona Leonardo, a lo que el primer actor de origen dominicano contestó: “Claro, es tuya”.

Leonardo y Andrés García estuvieron juntos después de la polémica que se armó (Foto: Instagram)

VIDEO RECOMENDADO

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México

Diana Golden, la actriz de telenovelas que hoy pide despensas a la caridad por coronavirus en México